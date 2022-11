Die Wiederentdeckung des Kirchenraums: Bahnbrechender Kunstreiseführer„Mittelalterliche Denkmäler im Tal der Großen Kokel“

Ein bahnbrechender Kunstreiseführer ist der ideale Begleiter durch das Tal der Großen Kokel. Er schafft nicht nur neue Zugänge zu Schäßburg, Mediasch und weiteren 13 Gemeinden, sondern erbringt auch Beiträge zur landeskundlichen Forschung und Denkmalpflege.

Dieser sowohl schöne als auch praktische Kunstreiseführer ist viel mehr als nur ein Schatzbuch des sächsischen Kulturerbes im Kokelland – jener siebenbürgischen Region, die am reichsten an mittelalterlichen Kunstwerken ist. Er stellt den bedeutendsten Baudenkmälern Mediaschs und Schäßburgs auch Kirchen von 13 Landgemeinden an die Seite, die über ein außerordentlich wertvolles, teils erst kürzlich wiederentdecktes Erbe verfügen: Durles, Almaschken, Schmiegen, Kirtsch, Bogeschdorf, Hetzeldorf, Pretai, Birthälm, Malmkrog, Eibesdorf, Nimesch, Meschen und Reichesdorf.Verfasst wurde der Reiseführer von dem jungen Kunsthistoriker Dragoș Năstăsoiu und zwei Kennern der Denkmallandschaft Siebenbürgen, dem Holzrestaurator Ferenc Mihály und dem Wandbildrestaurator Lóránd Kiss, in rumänischer Sprache. Die beiden Restauratoren wurden für ihr Engagement um das siebenbürgische Kulturerbe bereits mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt.Als ich angefragt wurde, den Kunstreiseführer ins Deutsche zu übersetzen, war ich sofort begeistert. Dank des eingeflossenen, ausgesprochen facettenreichen Fachwissens bietet das Buch nämlich nicht nur eine schlichte Übersicht über die Kirchen und ihre Ausstattungen. Es geht weit darüber hinaus und stellt auch bislang unbekannte Kunstwerke vor, die erst kürzlich von den drei Autoren aufgespürt wurden: verborgene Wandbildzyklen, übermalte Altartafeln, überstrichene Chorgestühle, geschnitzte Sakristeischränke oder verstellte mittelalterliche Kirchenfußböden traten zutage, sobald die Fachleute den Blick hinter die Oberflächen warfen. Außerordentlich spektakulär ist die Entdeckung und partielle Freilegung der mittelalterlichen Wandbilder in Eibesdorf, Schmiegen, Durles und Kirtsch. Nicht minder sensationell sind Entdeckungen im Bereich der Altäre und Gestühle. Faszinierend ist auch der Blick der Autoren für die scheinbar wertlosen Dinge: Sie lenken die Aufmerksamkeit etwa mehrfach auf aus klobigen Bohlen gefertigte, alte Kirchentüren – angeblich zeit- und wertlos, in Wahrheit aber mittelalterlich und unersetzlich!Die drei Verfasser blicken somit auch über den Tellerrand hinaus, jenseits der Hauptwerke kirchlicher Kunst, der Altäre und Kanzeln, und breiten eine immense Fülle an kunstreichen Kulturzeugnissen vor uns aus. Vor dem Auge des Lesers entsteht dadurch eine einzigartige Zusammenschau, eine zusammenhängende Vorstellung vom Erscheinungsbild des mittelalterlichen Kirchenraums in den siebenbürgisch-sächsischen Gemeinden. Dank dieser Leistung ist der Kunstreiseführer die erste Veröffentlichung schlechthin, die nicht nur der Architektur, sondern auch der kirchlichen Ausstattung die ihr zustehende Aufmerksamkeit zukommen und mit dieser Neugewichtung Gerechtigkeit walten lässt.Aufgrund der zahlreichen Entdeckungen geht das Buch weit über den Anspruch eines Kunstreiseführers hinaus und gestaltet sich als ernstzunehmender Beitrag zur landeskundlichen Forschung. So werden die brillanten Sehenswürdigkeiten des Kokeltals vorgestellt. Ihre außerordentliche Bedeutung wird dadurch ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt, aber auch auf ihre hochgradige Gefährdung wird hingewiesen. Im Abschlusskapitel unterbreiten die Autoren konkrete konservatorische Schritte, mit denen dem Verlust unter Einsatz relativ geringer Mittel vorgebeugt werden kann.Dadurch birgt dieses unwiderstehlich schöne Buch auch das Potential, eine Diskussion zwischen staatlichen Behörden, Fachleuten und Kirche anzuregen und als Zündfunke für die Entwicklung einer nachhaltigen Strategie zur Rettung der in dramatischer Weise gefährdeten beweglichen Kulturgüter der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien zu dienen. So kann dieser Kunstreiseführer auch als Meilenstein auf dem Wege zum Erhalt des bedeutendsten beweglichen Kulturgutes der Siebenbürger Sachsen benutzt werden.

Dr. Frank-Thomas Ziegler