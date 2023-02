Malwine Markel liest im Glashaus in Nürnberg

Herzliche Einladung zur spannenden, unterhaltsamen Lesung mit der Schwabacher Schriftstellerin, Mundartautorin und Lyrikerin Malwine Markel im Glashaus Nürnberg, Landsweilerstraße 60, in Nürnberg. Am Mittwoch, den 15. Februar, 19.30 Uhr liest Markel liest aus ihrem Manuskript „Katja und ihr Apfelbaum“, ein Jugendroman, dessen Handlung in Siebenbürgen spielt.

Malwine Markel

Ein junges Mädchen von 14 Jahren steht vor einem neuen Lebensabschnitt. Katjas Wunsch, Kindererzieherin zu werden, wird ihr nicht erfüllt. Stattdessen soll sie einen Beruf im Metallbereich lernen. Ihre Muttersprache ist Deutsch, doch am Industrielyzeum ist Rumänisch obligatorisch. Katja entdeckt die Natur für sich als Erholung, als Trostspender in verschiedenen Situationen, als Entschleunigung. Nicht nur in ihrem geliebten Obstgarten findet sie ein Plätzchen, auch auf einer gut versteckten Parkbank in Rotenwalde.Malwine Markel ist in Siebenbürgen geboren, lebt seit 1991 mit ihrer Familie in Deutschland, ist Mitglied bei der GAL, bei der Autorengruppe „Wortkünstler Mittelfranken“, und erhielt kürzlich eine große Auszeichnung als Lyrikerin. Die Brentano-Gesellschaft Frankfurt hat ihr Gedicht zum Thema Leben in die „Frankfurter Bibliothek“ aufgenommen. Die Frankfurter Bibliothek ist ein Werk zur Dokumentation deutscher Dichtung und eine Auslese deutschsprachiger Schriftsteller, die von bedeutendsten Literatur- und Forschungseinrichtungen weltweit angekauft wird.Seit einigen Jahren organisiert der Nürnberger Autor Ingo Stauch Lesungen im Glashaus in Nürnberg. Viele bekannte Autoren der fränkischen Region lesen regelmäßig im Glashaus. Die Veranstaltungsreihe „Lesungen im Glashaus“ wird gefördert durch die Stadt Nürnberg, Bürgermeisterin, Geschäftsbereich Kultur. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne genommen.