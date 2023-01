Termine 2023: Kulturprogramm des Schlossvereins - auf Schloss Horneck und digital

Der Vorstand des Siebenbürgischen Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. hat im Januar einen Tag der Planung der Aktivitäten 2023 gewidmet. Große Vorhaben, wie das Spendenprojekt „Themenwand Karpaten im Schlosshotel“ oder die Restaurierung der Homepage werden zeitnah begonnen, Arbeitscamps wurden angedacht. Weiter geplant sind für das Jahr 2023: ein Maifest, Sommerliche Kulturtage, ein KulturWochenende mit Mitgliederversammlung, ein Adventswochenende mit eigenem Stand am Weihnachtsmarkt und Kulturprogramm im Schloss. Ab Februar gibt es eine digitale Konzertreihe auf Youtube mit Highlights aus dem Festsaal von Schloss Horneck. Merken Sie sich jetzt schon die Termine vor, besuchen Sie uns auf Youtube und natürlich direkt im Schloss.

Kulturveranstaltungen auf Schloss Horneck 2023 – zum Vormerken

mit Ausschnitten aus Veranstaltungen des Schlossvereins auf: https://www.youtube.com/c/SchlossHorneck . Durch kostenloses Abonnieren des Kanals werden Sie automatisch über neue Videos benachrichtigt.Sonntag,18.00 Uhr:Trio in S-Dur von Paul Wranitzki, Eybler-Trio, Miriam Nothelfer, Violine, Wolfrun Brand-Hackl, Viola, Georg Ongert, CelloSchlager der 20er und 30er Jahre, Bettina Ullrich & Claudia Hrbatsch, täglich ein Schlager, zwei kurze Schlagerkonzerte am 14. Februar zum Valentinstag: „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, am 16. Februar zum Weiberfasching: „Nur nicht aus Liebe weinen“Teil 1 Bettina Ullrich, Gesang, Hans Seiwerth, Gesang und Gitarre, Angela Seiwerth, Klavier21. Februar, Faschingsdienstag, Wein- und Trinklieder, Teil 2 Bettina Ullrich, Hans Seiwerth, Jürgen aus Siebenbürgen – GastauftrittSonntag,18.00 Uhr:„Quartett“ 4 Sätze, Ensemble Tafelmusik unter der Leitung von Andrea KulinSonntag,18.00 Uhr:mit Prof. Heinz Acker und Ilse Maria ReichAnnette Wieland & Prof. Heinz AckerSonntag,18.00 Uhr:, Annette Wieland, Gesang & Prof. Heinz Acker, KlavierKarfreitag:Acker-TrioSonntag,18.00 Uhr:mit De Lidertrun, Angela und Hans Seiwerth, Karl-Heinz Piringer, Michael GewölbSonntag,18.00 Uhr:Annette Wieland & Prof. Heinz AckerAnnette Wieland, Gesang & Prof. Heinz Acker, KlavierSonntag,18.00 Uhr:Liedermacher Hans Seiwerth und Musikgruppe De LidertrunSonntag,18.00 Uhr:Acker-Trio, Eybler-Trio, Ensemble Tafelmusik unter der Leitung von Andrea KulinSonntag,18.00 Uhr:Acker-Trio, Eybler-TrioBettina Ullrich & Claudia HrbatschDie Ingolstädter Blaskapelle und Tanzgruppe (gefördert durch das Siebenbürgische Kulturwerk e.V.) sorgen für Unterhaltung. Schlossführungen, Essens-, Verkaufs- und Informationsstände sind geplant.– organisiert vom Schlossverein in Partnerschaft mit dem Siebenbürgischen „Kulturwerk“ e.V. Das Programm bietet Vorträge zu den siebenbürgischen Karpaten, über Reisen in hohe Berge dieser Welt, musikalische Beiträge zum Karpatenbogen und zur europäischen Bergwelt; ein musikalisch-vielseitiges Ernst Irtel-Gedenken, organisiert von Mitgliedern der Lidertrun.Der Schlossverein beteiligt sich in Zusammenarbeit mit dem Schlosshotel an „Deutschlands größtem Kulturevent“.des Schlossvereinsmit musikalischem Kulturprogramm im Schloss: „Schuberts Winterreise und gemeinsames Adventssingen“.Detailliertes Festprogramm und Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen werden zeitnah bekannt gegeben. Änderungen im Programm bleiben vorbehalten. Der Schlossverein freut sich über viele Besucher und Gäste.

Heidrun Negura