Drodtloff-Film LOS(GE)LASSEN: Gefeierte Kinopremiere in München

Prasselnder Applaus im vollbesetzten Kinosaal - unmittelbar nach der Premiere ihres Films LOS(GE)LASSEN am 5. März im ARRI Kino in München werden die siebenbürgische Filmemacherin Brigitte Drodtloff und ihre Crew auf der Bühne gefeiert. Verdientermaßen. Der zuvor gezeigte Spielfilm war bewegend, turbulent, komisch, stimmte nachdenklich und letzthin versöhnlich - ein Feel-Good-Movie als Leinwand-Bekenntnis zum prallen Leben, ein Appell zu mehr Achtsamkeit, Miteinander und Solidarität.

Starker Andrang beim Shooting: Brigitte Drodtloff posiert für die Fotografen. Foto: Christian Schoger

Siebenbürgische Präsenz bei der Premierenvorstellung, von links: Ute Bako, Kinderreferentin des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Filmemacherin Brigitte Drodtloff, der Vorsitzende des Landesverbandes Bayern, Werner Kloos mit Gattin Renate Kloos. Foto: privat

LOS(GE)LASSEN verhandelt als Frauenfilm ernste gesellschaftliche Themen. Zur Handlung: Ein Schneesturm hat den Verkehr komplett lahmgelegt. Sechs Frauen sitzen in einem Appartement fest; drei von ihnen bilden eine Wohngemeinschaft, eine davon ist hochschwanger. Als ihre Fruchtblase platzt und die Wehen einsetzen, wetterbedingt aber kein Krankenwagen erreichbar ist, geht es plötzlich um Leben und Tod. In dieser Ausnahmesituation vergessen die Frauen ihre zuvor ausgetragenen Konflikte und mobilisieren all ihre Kräfte.Auf der Bühne stehend, freut sich die Regisseurin nach der Vorführung über die Begeisterung des Premierenpublikums. Drodtloff erinnert an die schwierigen Rahmenbedingungen des Projekts: LOS(GE)LASSEN wurde - ohne TV-Redaktion und ohne Filmförderung - als Indipendent Film realisiert, an nur sechs Drehtagen im Appartement des Bühnenbildners Friedrich Altewische in Diessen am Ammersee; dazu die strikten Hygieneregeln der Pandemiezeit. Den Soundtrack komponierte übrigens die Filmkomponistin Anne Nikitin. Das Drehbuch schrieb Brigitte Drodtloff gemeinsam mit ihrem Co-Produzenten Jörg Schnitger. Der Trailer des Filmes ist auf: www.losgelassen-film.com zu sehen.Drodtloffs Einladung zur Premierenvorstellung waren auch siebenbürgische Landsleute gefolgt, wie der Vorsitzende des Landesverbandes Bayern, Werner Kloos mit Gattin Renate Kloos, und Ute Bako, Kinderreferentin des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Zugegen war auch Albert Luppart, Geschäftsführer der Peter Maffay Stiftung.Der Film hat bereits internationale Filmpreise erhalten und wird im ARRI Kino (Website: https://muenchen.premiumkino.de/ ), Türkenstraße 91, in München noch zwei weitere Male gezeigt: am Mittwoch, denum 19.00 Uhr, und am Sonntag, denum 12.30 Uhr.

CS