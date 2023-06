Siebenbürgische Geschichte, tagesaktuell: „Was geschah am …?“/Historische Jahrestage der Siebenbürger Sachsen auf Siebenbuerger.de

Ein neues Angebot auf der Webseite des Verbandes bringt Interessierten Geschichte in kleinen, feinen Happen näher: Direkt auf der Startseite zu finden („Was geschah am …?“) oder in der Rubrik „Land und Leute“ erinnern die „Jahrestage“ jeweils an bedeutende historische Ereignisse oder Persönlichkeiten der Siebenbürger Sachsen.

Die chronologische Übersicht 2023 der Jahrestage

Der Eintrag zu Carl Filtsch

Der kurze Artikel und weiterführende Links zum Todestag von Stephan Ludwig Roth

Es ist ein anspruchsvolles, ein großes, aber gerade deshalb ein so besonderes und langfristig hoffentlich besonders gewinnbringendes Projekt, das das Internetreferat und Webmasterteam des Verbandes, federführend Robert Sonnleitner und Gunther Krauss, konzipiert und umgesetzt haben. Sie haben eine Datenbank entwickelt, eine Art Mini-Wikipedia zur Geschichte Siebenbürgens und seiner Menschen. Hier sollen mit der Zeit möglichst alle wichtigen Gedenktage der Siebenbürger Sachsen erfasst werden, ein guter Anfang ist schon gemacht: 72 Einträge befinden sich bereits darin und informieren in einem kurzen, prägnanten Text über das sich zum jeweiligen Datum Jährende. Wer sich noch darüber hinaus weiter schlau machen möchte, findet unter der Überschrift „Weitere Informationen“ hilfreiche Links zu eben diesen.Wiederkehrend und stetig erweitert wird somit an bedeutende historische weltliche oder religiöse Ereignisse der Siebenbürger Sachsen erinnert oder über wichtige historische gesellschaftspolitische Problemlagen informiert. Ebenso stellen Geburts- bzw. Todestage bekannte und bemerkenswerte Persönlichkeiten unter den Siebenbürger Sachsen vor oder jene, deren Wirken bedeutsam für Siebenbürgen respektive die Siebenbürger war.Zur besseren Orientierung weist die Datenbank drei Kategorien auf: Zusätzlich zu einer überaus interessanten und lehrreichen chronologischen Jahresübersicht kann man, neben dem tagesaktuellen Eintrag, noch gezielt suchen nach „Jahrestage der letzten sieben Tage“ und „Runde Jahrestage der letzten sieben Tage“ und sich, nicht minder spannend, detailreicher informieren.So erfährt man in der chronologischen Jahresübersicht beispielsweise, dass Johannes Honterus, der Kirchenreformator, vor 525 Jahren, nämlich 1498, geboren wurde. Oder, dass am 30. März 1923 die neue Verfassung Großrumäniens in Kraft getreten ist und sich somit zum 100. Mal jährt. Erinnert wird auch an den Sportjournalisten Bruno Moravetz und dessen legendäres „Wo ist Behle?“ – sein Todestag jährt sich heuer zum zehnten Mal.In der tagesaktuellen Rubrik liest man, dass, vom Tag des Verfassens dieses Artikels aus betrachtet, „gestern“, also am 11. Mai, der Pianist und Komponist Carl Filtsch im Jahre 1845 in Venedig viel zu früh verstorben ist. Der Eintrag hierzu berichtet über die wichtigsten Stationen und Erfolge des musikalischen Wunderkindes, das nicht nur „Musizier- und Spielgefährte des gleichaltrigen späteren Kaisers Franz Joseph“ am Wiener Hof, sondern vor allem auch Lieblingsschüler von Frédéric Chopin war, bevor er kurz vor seinem 15. Geburtstag der Tuberkulose erlag.Ebenfalls am 11. Mai wurde Stephan Ludwig Roth, der evangelische Pfarrer und Pädagoge, politische Publizist und Freiheitskämpfer, vor 174 Jahren standesrechtlich in Klausenburg hingerichtet. Daran erinnert ein weiterer Eintrag und bietet auch Links zur weiteren Lektüre, unter anderem zu einem Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung.Es macht Freude, durch diese historischen Happen sowie durch die Jahresübersicht zu stöbern und man lernt eine Menge dabei. Unser Dank gilt dem Internetreferat und den Webmastern des Verbandes für diese weitere tolle Idee und wir wünschen, im besten Sinne ganz eigennützig, viel Erfolg weiterhin und gutes Gelingen beim Erfassen und Vorstellen der reichen siebenbürgischen Geschichte.Dieses Projekt wurde vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e. V. gefördert, aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.

Dr. Iris Oberth