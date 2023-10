Beeindruckende Panorama-Bilder: Landschaftskalender 2024 von Martin Eichler

Der in München ansässige Fotograf Martin Eichler, der in diesem Jahr mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis geehrt wurde, hat in seinem Bildverlag wieder ein besonderes Schmuckstück veröffentlicht: den Wandkalender „Landschaften Siebenbürgens“ für das Jahr 2024. Die Auslieferung dieses schönen Kalenders hat bereits begonnen.

Blick auf das Zibinsgebirge. Foto: Martin Eichler

Das großformatige Werk, das eine Breite von einem halben Meter aufweist, stellt die facettenreichen Landschaften Siebenbürgens vor. Der Kalender nimmt die Betrachter mit auf eine Reise durch die Jahreszeiten und durch eine der schönsten Regionen Europas. Die abwechslungsreichen Landschaften Siebenbürgens, die in diesem Kalender festgehalten wurden, spiegeln die Schönheit und Vielfalt dieser Region wider – jeder Monat zeigt ein neues, beeindruckendes Panorama.Der Januar präsentiert die majestätischen Fogarascher Berge beim Bulea-See, mit der jährlich wiedererrichteten Eiskirche, eine Besonderheit inmitten der schneebedeckten Landschaft. Der Februar zeigt die raue Schönheit des Winters in den Karpaten im Detail. Im März wird ein erster Hauch von Frühling mit einem Blick auf Neustadt bei Kronstadt und zum Schuler eingefangen, fotografiert von Pfarrer Uwe Seidner aus Wolkendorf. Der April zeigt malerisch das Dorf Kerz am Alt, mit dem beeindruckenden Hintergrund des Fogarascher Gebirges. Der Mai präsentiert das idyllische Eibesdorf im siebenbürgischen Weinland bei Mediasch. Der Juni ist geprägt von einer beruhigenden Abendstimmung über Martinsdorf, wenn die Sonne hinter den Hügeln untergeht und der Himmel in warmen Tönen leuchtet. Der Juli zeigt die sonnenverwöhnte Südseite des Fogarascher Gebirges. Der August bietet einen weiten Blick von Thalheim auf das Cindrelgebirge. Der September zeigt Brachland bei Haschagen mit einem einsamen Reiter, der die Weite der Landschaft unterstreicht. Im Oktober ist eine Schafherde bei Rășinari zu sehen, die vor dem imposanten Zibinsgebirge grast. Der November stellt Michelsberg und die beeindruckende Kulisse der schon schneebedeckten Gipfel der Südkarpaten dar. Der Dezember schließt das Jahr mit einem stimmungsvollen Blick auf Kronstadt und die Zinne am Abend ab, wenn die Lichter der Stadt in der Dämmerung funkeln.Der Kalender „Landschaften Siebenbürgens“ mit seinem repräsentativen Format und den qualitativ hochwertigen Fotografien ist nicht nur ein optisches Highlight für jede Wand, sondern auch ein bedeutungsvolles und repräsentatives Geschenk für Freunde, Geschäftspartner und alle Menschen, die einem am Herzen liegen.Er kann für 24,90 Euro (zuzüglich Versandkosten) beim Bildverlag Eichler bestellt werden. Der Kalender, im Querformat ca. 50 x 35 cm, umfasst zwölf Seiten mit beeindruckenden Fotografien, ein Titelblatt und eine Rückseite mit einer Übersicht aller Bilder. Die praktische Spiralbindung erleichtert das Umblättern der Seiten. Zu bestellen auf der Webseite www.bildverlag-eichler.de oder telefonisch unter (089) 41768777.