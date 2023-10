Herbstwärts, eine belletristische und lyrische Lesung mit Malwine Markel

Vor fast einem Jahr initiierte die Autorengruppe „Die Wortkünstler“ eine Monatslesung im Hofcafé im Herzen von Bamberg. Seither machen sich je zwei Autoren oder Autorinnen auf nach Bamberg, um die Menschen dort eine Stunde lang zu unterhalten. Die Wortkünstler sind breit aufgestellt. Von Belletristik über Krimi, fränkische Mundart bis Lyrik und Poetry Slam können sie alles bieten. Sie sind gewissermaßen ein literarisches Orchester.

Am 21. September bekamen die wenigen Zuhörer eine gut gemischte Kostprobe dieses literarischen Orchesters, dargeboten von den beiden Autorinnen Petra Embacher und Malwine Markel. Etwas frustrierend für die beiden Autorinnen, denn sie sind es gewohnt, immer ein großes Publikum zu unterhalten. Akribisch haben sich die beiden Autorinnen auf diese Lesung zum Thema „Herbstwärts“ vorbereitet. Teils noch an Texten gefeilt oder umgeschrieben. Markel und Embacher stimmten ihre Texte aufeinander ab, um ein unterhaltsames Programm zu bieten. Die Enttäuschung über die kleine Gästezahl konnte die Lust der Autorinnen nicht mindern. Sie boten eine spannende, atemlose, romantische und verträumte Lesung, die mit kräftigem Applaus belohnt wurde. Begonnen wurde mit Lyrik. Nach einer herzlichen Begrüßung und einer kurzen Anmoderation von Malwine Markel begann die Lesung zum Thema „Herbstwärts“. Mit ihren beiden Gedichten „Machtkampf“ und „Blättertanz“ aus ihrem Lyrikband „Stürmische Lüfte“ entführte Malwine die Zuhörer in die Welt des Schauspiels der Natur von Wind, Sonne und tanzendem Blätterlaub. Es folgte Petra Embacher mit dem Gedicht „Vertrieben“ über das letzte Blatt am Baum und eine Glosse über Blätter und Laubbläser. Eine lustige und unterhaltsame Lektüre, die alle zum Schmunzeln brachte. Mit den beiden Geschichten „Bei Vollmond im Liebesrausch“ und „Liebe im zweiten Frühling“ zauberte Malwine ein Lächeln in die Gesichter der Zuhörerinnen und Zuhörer. Die beiden Kurzgeschichten „Bei Vollmond im Liebesrausch“ und „Liebe im zweiten Frühling“ schrieb Malwine im Rahmen ihres Fernstudiums „Literarisches Schreiben“. Zum Thema Romantik diente als Vorlage das Bild „Zwei Männer in Betrachtung des Mondes“ von Caspar David Friedrich. Es entstand eine romantische Kurzgeschichte zwischen zwei Männern unterschiedlichen Alters. Und die zweite Kurzgeschichte zu dem Zeitungsartikel „Rollator geklaut“ behandelt eine Liebe in einem Alter jenseits der 60 Jahre, die in einer Altersresidenz zum Heiratsantrag führt. Petra begeisterte mit der Kriminalgeschichte „Irregeführt“. Gespannt lauschten die Zuhörerinnen ihrer ergreifenden Lesung. Es folgte die ­humorvolle Kurzgeschichte „Spielteilnahme erst ab 40 Jahren“. Bei „Blumenstrauß“, der letzten Kurzgeschichte, die Petra vorlas, konnten alle etwas entspannen. Das Schöne an der ganzen Lesung war, dass man mit dem Publikum diskutieren konnte, anregende Gespräche geführt hat und man zufriedenstellend auseinander gegangen ist.

Malwine Markel