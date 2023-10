Bewährte Vielfalt trifft auf Qualität: Martin Eichlers neue Kalender

Rothberg, rum. Roşia: Der Barockaltar aus dem Jahr 1782 zeichnet sich durch seine dynamischen Figuren, den bühnenhaften Aufbau und die raffinierte Lichtführung aus. Foto: Martin Eichler

Neben dem Landschaftskalender gibt es den etablierten Kunstkalender, der Kunstliebhaber nicht enttäuschen wird. Wer über Landschaften und Trachten hinausschauen möchte, wird hier fündig. Die Motivauswahl ist beeindruckend vielfältig: Vom klassizistischen Altar von Almen aus dem Jahr 1852, über das gotische Gewölbe in Tartlau bis hin zu einem Renaissance-Kelch aus Deutsch-Tekes sind zahlreiche Kunststile vertreten. Besonders hervorzuheben sind das berühmte Fresko der Stadtpfarrkirche Hermannstadt von Johannes Rosenauer und der Barock-Altar von Rothberg.Für den kunstgeschichtlich Interessierten bietet der Kalender zudem Erklärungen zu den einzelnen Motiven auf der letzten Seite. Mit dem Format DIN A3 und einer Ringbindung ist der Kalender ein optischer Hingucker. Erhältlich ist der Kalender für 24,90 Euro, zuzüglich Versandkosten.Der 39. Jahrgang des beliebten Kalenders "Bilder aus Siebenbürgen" ist nun ebenfalls erschienen und setzt die Tradition fort, die in vielen siebenbürgischen Familien bereits seit Jahrzehnten gelebt wird. Die neue Ausgabe nimmt die Leser mit auf eine farbenfrohe Reise durch unterschiedliche Ecken Siebenbürgens. Das Titelbild zeigt die Kirchenburg von Petersberg im Burzenland. Der Januar führt uns zur Kirchenburg von Bekokten und der Februar zum Museum in der Kirchenburg von Frauendorf. Im März lockt die Kirchenburg von Marpod mit dem ersten Frühlingsgrün. Für den Mai wurde eine Dorfstraße von Draas am Rande des Königsbodens ausgewählt. Der Juni ist dem traditionellen Kronenfest gewidmet, bei dem ein festlicher Zug mit einer grünen Krone an der Kirche von Kerz vorbeizieht. Im Juli können wir die Margarethenkirche in Mediasch in friedlicher Abendstimmung bewundern. Der August zeigt die majestätisch am Rande des Marktplatzes erhabene Schwarze Kirche von Kronstadt. Im September ist eine Dorfstraße in Seiden an der kleinen Kokel abgebildet, während der Oktober das malerische Kirchberg in der Landschaft zeigt. Der November bietet einen Blick von der Höhe des Kirchturms der Stadtpfarrkirche von Hermannstadt auf die Stadt und am Horizont grüßen die schneebedeckten Berge. Den Abschluss bildet der Dezember mit einer Innenansicht zum Altar der Klosterkirche in Schäßburg.Der Kalender ist im bewährten Querformat von 32 × 23 cm für 13,90 Euro, zuzüglich Versandkosten, erhältlich und bietet auf der letzten Seite ausführliche Hinweise zu den einzelnen Motiven.Darüber hinaus gibt es im Bildverlag Eichler dieses Jahr ein spezielles Poster im Format 60 × 42 cm, das ein Mosaik siebenbürgischer Ansichten zeigt. Für die praktisch orientierten gibt es auch wieder einen handlichen Postkartenkalender im schmalen Format für 9,90 Euro.Das Angebot hält für jeden Siebenbürgen-Liebhaber etwas bereit. Weitere Informationen auf der Webseite www.bildverlag-eichler.de