Debüt-Ritterschlag für Nina May: Glossen aus dem „Land der Geschichten“

Im Pop Verlag, Ludwigsburg, ist kürzlich eine Sammlung mit Glossen von Nina May unter dem Titel „Das gibt’s doch gar nicht! Die Walachei ist nicht im Nirgendwo, sondern mitten unter uns“ erschienen. Der Verlag hat das überzeugende Buch mit seinem Debütpreis gewürdigt. Nina May wird am Samstag, dem 14. September, um 16.00 Uhr aus ihrem Buch zwei bis drei Glossen im Büchercafé in der Fleischergasse/Mitropoliei 30 in Hermannstadt vorlesen.

Nina May: Zwei Kulturen wie zwei Hüte. Foto: George Dumitriu

Wussten Sie schon, dass Sie mit „Țăraning “ kräftig, gesund und beweglich bleiben, ohne jemals ein Fitnessstudio zu betreten (Auf ins Sportstudio!)? Dass es fast einem Schicksalsschlag gleichkommt, wenn der Mechaniker mitten im siebenbürgischen Outback nachdenklich „etwas Großes“ am kaputten Auto diagnostiziert und sich auf das Eigentliche nicht näher festlegen will (Glück und Pech)?Dass ihnen gelegentlich der „Wohnwagen“ aus der Hosentasche fallen kann, wenn Sie die Sünde eines Vokalverdrehers begehen? Rulotă versus ruletă in Der Wohnwagen aus der Hose. Wussten Sie, wie eine Reparatur trotz allem gelingt, wenn drei Handwerker ohne Werkzeug und Leiter, aber fest in den Hosentaschen versenkten Händen anrücken, um nach längerem Diagnosepalaver einen größeren Schaden zu beheben (Mangelgesellschaft)? Und welche uralten Sammler- und Jägerinstinkte man auspacken muss, um am übervollen Büffet nicht zu verhungern (Milieustudien am Büffet)?Das alles und sehr, sehr viel mehr ist in Nina Mays Glossensammlung aus dem Pop Verlag nachzulesen. Von der humorvoll-ironischen Erzählhaltung her ist es – entfernt – eine Art Gregor von Rezzori’sches „Maghrebinien“, aber weder Land noch Leute entspringen der überbordenden Phantasie, sondern die „Walachei“ Nina Mays ist Realität, die jeglichem Faktencheck standhält: Sie ist geographische Wirklichkeit und mental-kulturell bedingte Verhaltensrealität in einem -- angesiedelt im Zentrum des heutigen neuen Europas an seiner aufstrebenden Peripherie Rumänien.Nina May, geb. 1965 in Linz an der Donau, Diplom-Physikerin, sagte 2008 dem deutschen Staatsdienst ade und zog als „Aussteigerin“ nach Rumänien, um in Siebenbürgen ein einfaches Dasein auf dem Land zu leben. Bis ihr rumänischer Ehemann, der Göttergatte ihrer Glossen, sie nach Bukarest entführte, wo sie seit 2011 als Journalistin und seit 2020 als Chefredakteurin der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ) wirkt. Heute leben beide mit einem Hund, zwei Katzen, einer Schildkröte und unzähligem Federvieh im Dorf Periș in der Walachei. Ihr Schreiben ist von Gartenarbeit, vom Landleben und dem missionarischen Versuch, im Einklang mit der Natur zu leben, inspiriert. Die meisten der in diesem Band vereinten Glossen sind zwischen 2011 und 2024 in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien erschienen.