Lesung mit Tatiana Țîbuleac in München

Die moldauische Schriftstellerin Tatiana Țîbuleac liest am 22. Januar um 19.30 Uhr aus ihrem mehrfach ausgezeichneten Roman „Der Garten aus Glas“ in der Buchhandlung Lehmkuhl, Leopoldstraße 45, 80802 München. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird unter ikgs[ät]ikgs.de gebeten.

„Der Garten aus Glas“ erzählt die Geschichte eines unter ärmlichsten Bedingungen in der Moldawischen Sozialistischen Sowjetrepublik der 1980er-Jahre aufwachsenden Mädchens. Die im Titel aufschimmernde Schönheit des Gartens aus Glas steht im Gegensatz zur Grausamkeit des geschilderten Nests aus Abfällen und Schmutz und veranschaulicht die Zerbrechlichkeit des Individuums, dessen Scheitern in unterschiedlichen Frauenschicksalen vorgeführt wird. Zugleich wird die moldauische Gesellschaft der Wendezeit samt ihren Widersprüchen und der ethnischen Vielfalt reflektiert.Über den Roman, die Wendezeit in Chișinău, die Vielfalt und die Widersprüche des im Westen kaum bekannten Landes spricht die Autorin mit Enikő Dácz (IKGS), aus dem Rumänischen übersetzt Sevghin Mayr. Die Literatursprecherin Julia Cortis liest Fragmente aus dem Buch.Tatiana Țîbuleac, geboren 1978 in Chișinău in der heutigen Republik Moldau, arbeitete nach ihrem Studium zunächst als Journalistin und lebt seit 2008 als Schriftstellerin in Paris. Nach ihrem ersten preisgekrönten Roman „Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte“ (Originaltitel: „Vara în care mama a avut ochii verzi“) wurde 2019 „Der Garten aus Glas“ (Originaltitel: „Grădina de sticlă“) mit dem Literaturpreis der EU und 2024 mit dem Angelus Literaturpreis in Warschau ausgezeichnet. Beide Romane liegen in der Übersetzung von Ernest Wichner auf Deutsch vor und sind bei Schöffling & Co. erschienen.