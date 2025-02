11. Februar 2025

Sektion Naturwissenschaften des Landeskundevereins tagt in Gundelsheim

Wie bereits in den "Mitteilungen des Siebenbürgen-Instituts" im Dezember 2024 angekündigt, wird die traditionelle Frühjahrstagung der Sektion Naturwissenschaften des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde e.V. am 8. und 9. März ab 10.00 Uhr im Pädagogischen Raum des Siebenbürgischen Museums auf Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar stattfinden.

Das Tagungsprogramm umfasst eine Vielfalt von botanischen, forstwirtschaftlichen, kulturgeschichtlichen, geographischen, geologischen, geochemischen/alternative Energie, Medizin- und Pharmaziehistorischen Beiträgen und sprachkundlichen Themen. Wir freuen uns auf interessante Vorträge. Die Veranstaltung ist öffentlich, Interessenten sind herzlich willkommen. Dr. Erika Schneider

Dr. Uwe Kasper

Schlagwörter: Sektion Naturwissenschaften, AKSL, Tagung

