



19. August 2025

Kirchenburgen-Ausstellung in Remseck

Die Stadt Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg), die Partnerstadt von Zeiden, zeigt vom 9. September bis 8. Oktober die Ausstellung „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen – ein europäisches Kulturerbe“. Die Ausstellung wird am 9. September um 17.30 Uhr im Rathaus, Marktplatz 1, eröffnet.

Die Kirchenburg in Kleinschelken: Die einstige Bedeutung der Gemeinde Kleinschelken spiegelt sich in der Größe der Mitte des 14. Jahrhunderts errichteten dreischiffigen Pfeilerbasilika wieder. Im Laufe der Jahrhunderte wurde diese zu einer großen Kirchenburg ausgebaut. Foto: Stiftung Kirchenburgen Nach der Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister Jo Triller folgt ein Grußwort von Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und Nachbarvater der Zeidner Nachbarschaft. In die Ausstellung führt der frühere Geschäftsführer der Stiftung Kirchenburgen Philipp Harfmann ein. Danach findet ein kleiner Empfang statt, zu dem alle herzlich eingeladen sind.



Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kirchenburgen, dem Verband, der Zeidner Nachbarschaft und der Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum gezeigt. Zu sehen bis zum 8. Oktober zu den Öffnungszeiten des Rathauses: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 8.00-12.00 Uhr, Donnerstag auch 14.00-18.00 Uhr. Nach der Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister Jo Triller folgt ein Grußwort von Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und Nachbarvater der Zeidner Nachbarschaft. In die Ausstellung führt der frühere Geschäftsführer der Stiftung Kirchenburgen Philipp Harfmann ein. Danach findet ein kleiner Empfang statt, zu dem alle herzlich eingeladen sind.Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kirchenburgen, dem Verband, der Zeidner Nachbarschaft und der Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum gezeigt. Zu sehen bis zum 8. Oktober zu den Öffnungszeiten des Rathauses: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 8.00-12.00 Uhr, Donnerstag auch 14.00-18.00 Uhr.

Schlagwörter: Ausstellung, Kirchenburgen, Ludwigsburg

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.