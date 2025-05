Fotoaktion „Kleider machen Leute“ in Dinkelsbühl

Gerhild Wächter lädt beim Heimattag in Dinkelsbühl zum Shooting ein.

Modelbeispiel: Christina Reckerth. Fotos: Gerhild Wächter

Viele Landsleute haben die Erfahrung schon gemacht: Wenn man sich die Tracht überstreift, macht das etwas mit einem. Man geht anders, steht anders, trägt den Kopf anders. Vielleicht entfernt man einen Moment lang auch seine Piercings, legt die moderne Armbanduhr beiseite oder schminkt sich dezenter. Das Sprichwort „Kleider machen Leute“ hat aber noch eine viel größere Tragweite: Persönliche Charakterzüge treten häufig in den Hintergrund, andere Eigenschaften werden durch Kleidung hervorgehoben. Das will die Fotografin Gerhild Wächter am Heimattag mit einer Fotoaktion festhalten und dabei sowohl die persönliche Vielfalt als auch den Trachtenreichtum dokumentieren. Jedes Detail kann so zum Kunstwerk werden.Eingeladen ist jeder, unentgeltlich am Kunstprojekt Fotoshooting teilzunehmen. Interessenten können am Pfingstsonntag, demab 12.30 Uhr den ganzen Tag über in das Kunstgewölbe im Spitalhof einfach vorbeikommen. Fotografiert wird mal in Tracht, mal ohne. Seien Sie ihr Model und haben Sie Spaß am Ausprobieren.Gerhild Wächter wird die Bilder archivieren und nur mit Ihrer Zustimmung in Kunstprojekten, z.B. in Ausstellungen oder Kalendern, verwenden.

Dagmar Seck