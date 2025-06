1. Juni 2025

100. Geburtstag Hans Bergel: Festveranstaltung und Empfang am 27. Juli auf Schloss Horneck

Am 26. Juli 2025 jährt sich der Geburtstag des im Februar 2022 verstorbenen Schriftstellers und Journalisten Hans Bergel zum 100. Mal. Aus diesem Anlass wird seine Familie die von Kurtfritz Handel gestaltete Bronzebüste des Künstlers am Sonntag, den 27. Juli 2025, in einem feierlichen Akt dem Siebenbürgischen Museum übergeben. Vor der Übergabe wird im Festsaal von Schloss Horneck in einer kurzen Festveranstaltung diesem herausragenden hommes des lettres unter den Siebenbürger Sachsen und seinem Werk gedacht. Beginn der Festveranstaltung ist um 14.00 Uhr.

„Ich brauche das Schreiben, um mit dem, was an Welt auf mich eindringt, leben zu können“: Hans Bergel am Fenster seines Arbeitszimmers in Gröbenzell bei München, aufgenommen 2006 von Konrad Klein. Den Festvortrag wird die Germanistin und Literaturwissenschaftlerin Dr. Olivia Spiridon, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen sowie Leiterin des Forschungsbereichs Deutschsprachige Literaturen und kulturelle Interferenzen im Donauraum, halten. Für die musikalische Umrahmung konnte die Heidelberger Pianistin Eva Fabini gewonnen werden. Im Anschluss an die Feierlichkeiten um ca. 16.00 Uhr sind alle Gäste sehr herzlich zu einem Empfang auf der Sonnenterrasse von Schloss Horneck eingeladen. Sollte das Wetter nicht mitspielen, findet der Empfang im Festsaal statt. Der genaue Programmablauf wird rechtzeitig in der Siebenbürgischen Zeitung sowie auf der Homepage des Siebenbürgischen Museums (



Dr. Stefan Măzgăreanu

