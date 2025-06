16. Juni 2025

Treffen der Kirchenchöre

Birthälm – Zum jährlichen Chortreffen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) kamen am 17. Mai 240 Sängerinnen und Sänger in Birthälm zusammen. Liv Müller, Kantorin der gastgebenden Kirchengemeinde, war damit beschäftigt, auf zahlreiche Fragen zu antworten, zu koordinieren und unterschiedlichsten Bedürfnissen zu entsprechen.

Chortreffen in Birthälm. Foto: Steffen Schlandt Pfarrerin Angelika Beer aus Malmkrog übernahm stellvertretend für Ortspfarrer Ulf Ziegler die Begrüßung und den Reisesegen. Beim Abschlusskonzert leiteten fast alle anwesenden Chorleiter eines der eingeübten Stücke zum Thema Maria und Frieden. Die Teilnehmer aus den Gemeinden/Gemeindeverbänden Bistritz, Sächsisch-Reen/Reener Ländchen, Schäßburg, Mediasch, Malmkrog, Kronstadt, Zeiden, Fogarasch, Agnetheln, Heltau und Hermannstadt sangen gemeinsam oder getrennt nach Erwachsenen und Kindern Chormusik a capella oder in Begleitung der Hesse-Orgel. Unterstützt wurde das Treffen durch die Organisation Chöre helfen Chören aus Deutschland.

Schlagwörter: Chortreffen, Birthälm, Chöre, EKR, Schlandt

