



24. Februar 2026

Stellenausschreibung der EKR

Die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien (EKR) befindet sich in einem umfassenden Prozess zur Gestaltung ihrer Zukunft und sucht eine überzeugende, engagierte Persönlichkeit für die Position des/der Leiter/in der Abteilung Einladende Kirche, Geistliche Dienste.

Der/die Abteilungsleiter/in verantwortet die Umsetzung der strategischen Ziele in den Bereichen geistliche Dienste und Mission/Gemeindeentwicklung, Bewahrung der Schöpfung, Entwicklung der ökumenischen Zusammenarbeit, Aus- und Weiterbildung der Geistlichen und Ehrenamtlichen sowie den Auf- und Ausbau von Partnerschaften im In- und Ausland. Er/Sie ist des Weiteren zuständig für den Religionsunterricht, die Kirchenmusik und für die Zusammenarbeit mit der Frauenarbeit und dem Jugendwerk der Evangelischen Kirche sowie mit dem Zentrum für Evangelische Theologie Ost (ZETO).



Voraussetzungen: Umfassende Studien in evangelischer Theologie, vertiefte Erfahrung und Leitung (mindestens sieben Jahre) im Pfarrberuf und in der Gemeindearbeit, weitere Erfahrungen in unterschiedlichen Gemeindestrukturen sowie in der Durchführung von Projekten. Er/Sie ist Mitglied der Evangelischen Kirche und verfügt über exzellente Kenntnisse der deutschen, rumänischen und englischen Sprache.



Fähigkeiten und Kompetenzen: Eignung zur Repräsentation der Evangelischen Kirche und zu deren strategischer Führung in den ihm/ihr zugewiesenen Aufgaben, soziale und emotionale Führungskompetenz, Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland. Die Tätigkeit ist im Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien mit Sitz in Hermannstadt angesiedelt.



Bewerbungen mit konkludentem Lebenslauf und Empfehlungen werden erwartet bis zum 31. März. Zusätzliche Informationen können angefordert werden über E-Mail: ekr.landeskon[ät]evang.ro oder Telefon: (00 40-7 29) 05 63 90 zwischen 10.00-14.00 Uhr.

