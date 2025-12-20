Evangelische Kirche A. B. in Rumänien schreibt vier wichtige Stellen aus

Ecclesia semper reformanda est – die Evangelische Kirche A. B. in Rumänien (EKR) befindet sich in einem umfassenden Prozess zur Gestaltung ihrer Zukunft und sucht überzeugende, engagierte Persönlichkeiten für die folgenden Positionen.

Leiter/in der Abteilung Einladende Kirche, Geistliche Dienste

Leiter/in der Abteilung Diakonie und Fürsorge

Leiter/in der Abteilung Kulturmanagement und Bildung

Leiter/in der Abteilung Nachhaltig Wirtschaften

Der/die Abteilungsleiter/in verantwortet die Umsetzung der strategischen Ziele in den Bereichen geistliche Dienste und Mission/Gemeindeentwicklung, Bewahrung der Schöpfung, Entwicklung der ökumenischen Zusammenarbeit, Aus- und Weiterbildung der Geistlichen und Ehrenamtlichen sowie den Auf- und Ausbau von Partnerschaften im In- und Ausland. Er/Sie ist des Weiteren zuständig für den Religionsunterricht, die Kirchenmusik und für die Zusammenarbeit mit der Frauenarbeit und dem Jugendwerk der Evangelischen Kirche sowie mit dem Zentrum für Evangelische Theologie Ost (ZETO).Umfassende Studien in evangelischer Theologie, vertiefte Erfahrung und Leitung (mindestens 7 Jahre) im Pfarrberuf und in der Gemeindearbeit, weitere Erfahrungen in unterschiedlichen Gemeindestrukturen sowie in der Durchführung von Projekten.Er/sie ist Mitglied der Evangelischen Kirche.Exzellente Kenntnisse der deutschen, rumänischen und englischen SpracheEignung zur Repräsentation der Evangelischen Kirche und zu deren strategischer Führung in den ihm/ihr zugewiesenen Aufgaben, soziale und emotionale Führungskompetenz, Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland.Die Tätigkeit ist im Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien mit Sitz in Hermannstadt/Sibiu angesiedelt.mit konkludentem Lebenslauf und Empfehlungen werden erwartetkönnen ab dem 12. Januar 2026 wie folgt angefordert werden: E-Mail: ekr.landeskon[ät]evang.ro oder Telefon: (00 40-7 29) 05 63 90 zwischen 10.00-14.00 Uhr.Der/die Abteilungsleiter/in verantwortet die Umsetzung der strategischen Ziele der Kirche in den Bereichen Sozialarbeit, Diakonie und karitative Gemeindearbeit mit Akzenten auf christlich-evangelischer Solidarität, Inklusion und aktiver Hilfe zum Schutz der Würde des Menschen. Er/Sie unterstützt die Kirchengemeinden sowie die diakonischen Einrichtungen der Evangelischen Kirche in ihrer sozialen Arbeit, verantwortet den Ausbau der Partnerschaften mit öffentlichen Einrichtungen und gemeinnützigen Organisationen aus dem Sozialbereich und sichert die Weiterbildung der Mitarbeiter. Des Weiteren verantwortet er/sie die Zusammenarbeit mit dem Altenheim Schweischer, dem Diakonischen Werk sowie dem Referat für Migration und Flüchtlinge.Studium der evangelischen Theologie, des Sozialwesens oder verwandter Bereiche, umfassende Führungserfahrung (mindestens 5 Jahre) im Sozialbereich, vorzugsweise in kirchlichen oder in gemeinnützigen Organisationen, Erfahrung in der Durchführung von ProjektenEr/sie ist Mitglied der Evangelischen Kirche.Exzellente Kenntnisse der deutschen und rumänischen Sprache, gute, verhandlungssichere Kenntnisse der englischen SpracheRepräsentationskompetenz und strategisches Denken in allen Belangen kirchlicher Diakonie und Fürsorge, soziale und emotionale Führungskompetenz, exzellente Kommunikationsfähigkeit im sozialen Kontext und in der Zusammenarbeit mit Partnern, Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland.Die Tätigkeit ist im Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien mit Sitz in Hermannstadt/Sibiu angesiedelt.mit konkludentem Lebenslauf und Empfehlungen werden erwartetkönnen ab dem 12. Januar 2026 wie folgt angefordert werden: E-Mail: ekr.landeskon[ät]evang.ro oder Telefon: (00 40-7 29) 05 63 90 zwischen 10.00-14.00 Uhr.Der/die Abteilungsleiter/in verantwortet die Umsetzung der strategischen Ziele der Kirche in den Bereichen Kultur und Bildung zur Festigung evangelisch-sächsischer Identität in der Öffentlichkeit. Er/Sie ist zuständig für die regionale und überregionale publikumswirksame Bekanntmachung evangelisch-sächsischer mobiler und immobiler Kulturgüter sowie für die Entwicklung neuer Konzepte für die Kirchenburgen. Er/Sie unterstützt die Mitarbeiter der kirchlichen Einrichtungen durch spezifische Bildungsprogramme sowie in deren Weiterbildung. Er/Sie leitet das Friedrich-Teutsch-Haus, das Landeskirchliche Museum, das Archiv der Landeskirche und arbeitet eng zusammen mit der Stiftung Kirchenburgen, mit dem Schüler- und Studentenheim sowie mit den kulturellen Einrichtungen der Kirchengemeinden.Hochschulstudium und weitere Qualifikationen im Kultur- und Bildungsbereich bzw. im Kulturmanagement oder in verwandten Bereichen, umfassende Führungserfahrung (mindestens 5 Jahre) in der Durchführung von publikumsorientierten Kultur- und Bildungsprojekten, umfassende Erfahrung im Projektmanagement, insbesondere in der Finanzierung kultur- und bildungsorientierter FörderprogrammeEr/sie ist Mitglied der Evangelischen Kirche.Exzellente Kenntnisse der deutschen, rumänischen und englischen Sprache, weitere Sprachen wie Ungarisch sind von VorteilRepräsentationskompetenz und strategisches Denken im Kultur- und Bildungsbereich, exzellente Führungs- und Kommunikationskompetenz im interkulturellen Kontext und in der Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Partnern, Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland.Die Tätigkeit ist im Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien mit Sitz in Hermannstadt/Sibiu angesiedelt.mit konkludentem Lebenslauf und Empfehlungen werden erwartetkönnen ab dem 12. Januar 2026 wie folgt angefordert werden: E-Mail: ekr.landeskon[ät]evang.ro oder Telefon: (00 40-7 29) 05 63 90 zwischen 10.00-14.00 Uhr.Der/die Abteilungsleiter/in verantwortet die wirtschaftliche Umsetzung der strategischen Ziele der Kirche, insbesondere den nachhaltigen Umgang mit den Finanz-, Vermögens-, Personal- und Verwaltungsressourcen der Kirche mit dem Ziel der langfristigen wirtschaftlichen Sicherung des kirchlichen Auftrages und des Schutzes der Schöpfung, der Natur und der Umwelt. Er/Sie ist darüber hinaus zuständig für das Risikomanagement, die Steuerung der Kostenstellen/Budgets im Landeskonsistorium sowie für die Beratung der kirchlichen Einrichtungen und der Kirchengemeinden in Fragen nachhaltigen Wirtschaftens. Er/Sie leitet die Bereiche Finanzen/Controlling, Buchhaltung/Kasse, Immobilien und Bau, Organisation und Digitalisierung, Kantine sowie die Gästehäuser und sichert Regel- und Gesetzeskonformität im Sinne der Best Governance. Er/Sie kooperiert mit der Ruhegehaltskasse der Kirche.Hochschulstudium in Wirtschaft, Verwaltung, Management oder in wirtschaftsnahen Bereichen, umfassende Führungserfahrung (mindestens 7 Jahre) in der Finanz-, Vermögens- oder BudgetverwaltungDie Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche ist ein Vorteil.Exzellente Kenntnisse der deutschen, rumänischen und englischen Sprache, profunde Kenntnisse der Finanz- und Steuergesetzgebung sowie des Arbeitsrechts, erweiterte Kompetenzen in Wirtschaftsanalyse und UnternehmensführungRepräsentationskompetenz, strategisches, kritisches und planungsorientiertes Denken in wirtschaftlichen Zusammenhägen, Detailorientierung, Führungs- und Kommunikationskompetenz sowie Bereitschaft zu Dienstreisen im In- und Ausland.Die Tätigkeit ist im Landeskonsistorium der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien mit Sitz in Hermannstadt/Sibiu angesiedelt.mit konkludentem Lebenslauf und Empfehlungen werden erwartetkönnen ab dem 12. Januar 2026 wie folgt angefordert werden: E-Mail: ekr.landeskon[ät]evang.ro oder Telefon: (00 40-7 29) 05 63 90 zwischen 10.00-14.00 Uhr.