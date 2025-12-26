



26. Dezember 2025

Weihnachtsausgabe der "Kirchlichen Blätter" erschienen

Und wieder erscheinen die "Kirchlichen Blätter" auf Papier und online, und Letztere komplett in Farbe. Wir haben uns wie immer um einen bunten Themenmix bemüht, der die Arbeit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien widerspiegeln soll.

Angefangen von einem ausführlichen Interview mit Bischof Reinhart Guib über seine 15-jährige Arbeit in diesem Amt und die Zukunftsaussichten der Kirche, über die Arbeit des Jugendwerks, der Frauen, Texte rund um Diakonie, Missionsarbeit, Kirchenkunde bis hin zu Musikleben und Buchbesprechungen – einfach ein bunter Strauß an Themen, in dem jeder Leser und jede Leserin (hoffentlich) etwas für sich findet.



Wir können uns dem Weihnachtsgruß des Bischofs im Editorial der aktuellen Ausgabe nur anschließen: „Ich wünsche Ihnen ein dankbares wie von der Liebe Gottes bewegtes Weihnachtsfest und ein Neues Jahr 2026 unter Gottes Segen, mit dem Christus, der uns vorangeht, mitgeht und einlädt ihm nachzufolgen.“



Das ganze Heft können Sie entweder am Ende dieses Artikels oder auf der Homepage der Landeskirche unter https://www.evang.ro/fileadmin/kirchliche_blaetter/DEZ_KB_WEIHNACHTSAUSGABE.pdf herunterladen. Oder ich schicke es Ihnen gerne als pdf zu; einfach melden bei Hans Königes, E-Mail: hans.koeniges [ät] evang.ro. hk



Download:



Kirchliche Blätter. Quartalsschrift der Evangelische Kirche A.B. in Rumänien, Nr. 5/52, Dezember 2025

