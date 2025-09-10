



10. September 2025

Pomona Zipser: „Verwegen auf Abwegen“ in Freising

Am Samstag, 20. September, um 16.00 Uhr wird Pomona Zipsers Ausstellung „Verwegen auf Abwegen“ in der Freisinger Galerie 13 eröffnet. Die Einführung spricht Katja Sebald.

Ein Künstlergespräch mit Dr. Pia Dornacher, Leitung Museum Lothar Fischer, und Pomona Zipser findet am Sonntag, 12. Oktober, um 15.00 Uhr statt. Die Finissage ist am Samstag, 8. November, um 15.00 Uhr; ab 18.00 Uhr Konzert mit KORO Janco Bystron, Schlagzeug/FX, und Dirk Häfner, Gitarre. Zusätzliche Onlinepräsentation.

Die Galerie 13 Fritz Dettenhofer, Dr.-Karl-Schuster-Straße 15, 85354 Freising, ist zu erreichen mit dem Bus 639 ab Freising Bahnhof, sechste Haltestelle Griesfeldstraße aussteigen. Mehr Infos: www.galerie13.net

