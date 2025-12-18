



18. Dezember 2025

Radio Siebenbürgen e.V. wählt neuen Vorstand

Die Mitgliederversammlung von Radio Siebenbürgen e.V. fand am 28. November online statt und zeigte einmal mehr, wie lebendig der Verein ist. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Schnabel bestätigten die Mitglieder die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung und machten den Weg frei für einen Abend voller Entscheidungen.

Der neue Vorstand von Radio Siebenbürgen e.V. Im Mittelpunkt standen die Berichte des Vorstands, des Kassenwartes und der Kassenprüfer. Der Rückblick auf das Jahr 2025 fiel positiv aus: Die Live-Übertragungen vom Heimattag in Dinkelsbühl, der Ausbau des digitalen Angebots, die neue Homepage und die weiterentwickelte WebApp prägten ein aktives Jahr. Auch das Vereinsleben selbst zeigte mit 146 Mitgliedern einen erfreulichen Zuwachs.



Nach der Entlastung des Vorstandes beschlossen die Mitglieder zwei Satzungsänderungen. Eine davon erweitert den Vorstand um einen Jugendreferenten, um junge Menschen stärker einzubinden. Die zweite Änderung vereinfacht die Regeln zur möglichen Auflösung des Vereins und passt sie an das geltende Vereinsrecht an. Danach stand die Neuwahl des Vorstands an. Die Mitglieder sprachen dem bisherigen Team erneut ihr Vertrauen aus. Jürgen Schnabel bleibt Vorsitzender, unterstützt von Hans-Detlev Buchner und Johannes Waedt als stellvertretende Vorsitzende, Liane Teck als Schriftführerin und Angelika Schnabel als Kassenwartin. Neu im Vorstand ist Dominik Jakobi, der künftig als Jugendreferent mitarbeitet. Als neue Kassenprüfer wurden Helmuth Zink und Gerhard Kolf gewählt.



Im letzten Teil der Versammlung wurde lebhaft diskutiert. Besonders großes Interesse fand die Idee, Radio Siebenbürgen in ausgewählten Altersheimen hörbar zu machen. Ein spontanes Team aus Mitgliedern möchte hierfür ein Konzept erarbeiten. Außerdem gab es ein kurzes Update zur neuen WebApp und einen Ausblick auf die zweite Staffel des Podcasts „SoxeschTalk“, die für 2026 geplant ist.



Schlagwörter: Radio Siebenbürgen, Wahl, Vorstand

