



20. Dezember 2025

Ciprian Ciucu ist neuer Oberbürgermeister Bukarests

Bukarest – Weniger als 600.000 Bürger der Hauptstadt haben sich am 7. Dezember die Zeit genommen, um bei den Teilwahlen für den neuen Oberbürgermeister ihre Stimme abzugeben.

Die Beteiligung von unter 33% bei fast 1,8 Millionen Wahlberechtigten fiel demnach deutlich schwächer als im Juni 2024 aus, als rund 41% der Bürger am Urnengang teilnahmen. Ciprian Ciucu, der liberale Bürgermeister des sechsten Bezirks, konnte 36,16% Wähler überzeugen und gewann die Wahl in fünf der sechs Bukarester Bezirke. Nach der Verkündung der Ergebnisse der Exit-Polls zeigte sich Ciucu sichtbar aufgeregt und erklärte, er wolle Bukarest langfristig „zum Projekt seines Lebens“ machen. Er sei an einer Kandidatur für die Präsidentschaft des Landes nicht interessiert und beabsichtige nur, „so lange wie möglich“ Bürgermeister zu bleiben. Unklar ist, wann Wahlen für sein nun unbesetztes Amt des Bürgermeisters im sechsten Hauptstadtbezirk organisiert werden. ADZ

Schlagwörter: Bukarest, Oberbürgermeister, Wahl, Ciucu

