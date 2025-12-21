



21. Dezember 2025

Frohe Weihnachten wünscht Radio Siebenbürgen!

Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn das Jahr sich neigt, die Lichter heller leuchten und vertraute Melodien durch die Häuser klingen, dann wissen wir: Weihnachten steht vor der Tür. Es ist die Zeit des Innehaltens, des Dankes und der Gemeinschaft – auch über die Entfernung hinweg. Wir von Radio Siebenbürgen möchten euch von Herzen ein friedvolles, frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Möge die Geburt Christi euch Hoffnung und Freude schenken, möge euer Zuhause von Wärme, Liebe und Zuversicht erfüllt sein.

Damit ihr die Feiertage auch geistlich begleitet erleben könnt, übertragen wir an den Weihnachtsfeiertagen folgende Gottesdienste: Heiligabend, 24. Dezember



• 15.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Johannes Waedt

• 19.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Andreas Hartig



1. Christtag, 25. Dezember • 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Martin Hermann



2. Christtag, 26. Dezember



• 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Britta Seidner



Erster Sonntag nach dem Christfest, 28. Dezember



• 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Kurt Boltres



Altjahrsabend/Silvester, 31. Dezember



• 19.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Imre Istvan



Lasst uns gemeinsam auf ein Jahr voller schöner Momente zurückblicken und voller Hoffnung ins neue Jahr gehen. Wir bedanken uns für eure Treue, euer Zuhören und die vielen herzlichen Begegnungen, die unser Radiojahr 2025 besonders gemacht haben: https://radio-siebenbuergen.de Ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026 wünscht euch von Herzen Damit ihr die Feiertage auch geistlich begleitet erleben könnt, übertragen wir an den Weihnachtsfeiertagen folgende Gottesdienste:• 15.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Johannes Waedt• 19.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Andreas Hartig• 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Martin Hermann• 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Britta Seidner• 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Kurt Boltres• 19.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Imre IstvanLasst uns gemeinsam auf ein Jahr voller schöner Momente zurückblicken und voller Hoffnung ins neue Jahr gehen. Wir bedanken uns für eure Treue, euer Zuhören und die vielen herzlichen Begegnungen, die unser Radiojahr 2025 besonders gemacht haben: https://radio-siebenbuergen.de Ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026 wünscht euch von Herzen euer Team von Radio Siebenbürgen

Schlagwörter: Radio Siebenbürgen, Weihnachten, Radio, Gottesdienst

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.