



23. Januar 2026

Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa

Die Notwendigkeit und der Bedarf an wissenschaftlich fundierten und verlässlichen Informationen über die Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Das Online-Lexikon unter https://ome-lexikon.uni-oldenburg.de soll dem Informationsbedarf entgegenkommen und als Nachschlagewerk dienen, das verlässliche Daten bietet, traditionelle Konzepte der Geschichtsschreibung kritisch hinterfragt und auf die gegenwärtigen wissenschaftlichen Forschungen und einzelnen Fachdiskurse verweist.





Für die Gestaltung eines auf Europa ausgerichteten kulturellen Selbstverständnisses bieten gerade diese Regionen Möglichkeiten, da sie sich durch ein vielschichtiges kulturelles Erbe auszeichnen, das unterschiedliche Völker geschaffen haben, die hier über Jahrhunderte hinweg zusammenlebten. In diesen Regionen begegneten sich Sprachen, Kulturen und Konfessionen. Der Erforschung ihrer Wechselwirkungen kommt eine besondere Bedeutung und Mittlerrolle zu. Im Jahr 2025 sind folgende Artikel neu erschienen: Wilna/Vilnius, Minsk, Schönau/Świerzawa, Dongebiet, Lauban/Lubań, Deutscher Osten, Hermannstadt/Sibiu, Budweis/České Budějovice, Dnipro, Sarajevo. Die Form der Online-Publikation ermöglicht eine fortlaufende Aktualisierung und kann zum internationalen Austausch unter Fachleuten und interessierten Nutzern beitragen. Das Lexikon befasst sich mit historischen Regionen wie Schlesien, Pommern, West- und Ostpreußen, Siebenbürgen oder Banat, aber auch mit den Böhmischen Ländern sowie den deutschen Siedlungsgebieten im Baltikum und in Russland.Für die Gestaltung eines auf Europa ausgerichteten kulturellen Selbstverständnisses bieten gerade diese Regionen Möglichkeiten, da sie sich durch ein vielschichtiges kulturelles Erbe auszeichnen, das unterschiedliche Völker geschaffen haben, die hier über Jahrhunderte hinweg zusammenlebten. In diesen Regionen begegneten sich Sprachen, Kulturen und Konfessionen. Der Erforschung ihrer Wechselwirkungen kommt eine besondere Bedeutung und Mittlerrolle zu. Im Jahr 2025 sind folgende Artikel neu erschienen: Wilna/Vilnius, Minsk, Schönau/Świerzawa, Dongebiet, Lauban/Lubań, Deutscher Osten, Hermannstadt/Sibiu, Budweis/České Budějovice, Dnipro, Sarajevo. Quelle: Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE)

Schlagwörter: Lexikon, BKGE

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.