



20. September 2025

Abschluss eines Jahrhundertvorhabens: Schriftsteller-Lexikon wird in Hermannstadt präsentiert

Mit Band XI des sogenannten „Schriftsteller-Lexikon“ liegen nun auch alle Namen der Buchstaben „See- bis Z“ vor – allerdings nicht nur von Schriftstellern nach heutigem Verständnis, sondern aller Schriftschaffender aller Disziplinen.

Erste Überlegungen dazu gehen auf den Kreis um Brukenthal zurück. 1785 erschienen zunächst „Johann Seiverts Nachrichten von Siebenbürgischen Gelehrten“, bevor Joseph Trausch ab 1868 das „Schriftsteller-Lexikon oder biographisch-literärische Denk-Blätter der Siebenbürger Deutschen“ in drei Bänden herausgab. Ihm folgten 1902 Friedrich Schuller mit einem weiteren Band und schließlich, mehrfach kriegsverzögert, ab 1995 die Fortsetzung für alle bis 1915 Geborenen. Diese brachte Hermann A. Hienz heraus und baute dabei auf die Vorarbeiten seines Vaters Hermann H. Hienz auf.



Dieses bio-bibliographische Handbuch will alle deutschsprachigen Schriftschaffenden Siebenbürgens aus Wissenschaft, Dichtung und Publizistik erfassen. Neben Kurzbiographien bietet es umfangreiche bibliographische Daten zum Werk der Autoren und zu deren Rezeption.



Als das maßgebliche biographische Nachschlagewerk ist es für alle Fachbereiche, von der Geschichte über die Volkskunde und Theologie bis hin zur Literaturwissenschaft, unentbehrlich.



Die Buchvorstellung mit dem Herausgeber der letzten beiden Bände, Dr. Harald Roth, findet am 22. September 2025 um 18.00 Uhr im Hermannstädter



