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Peter Jacobis „Bilderwelten // Weltenbilder“ endet mit einem Vortrag von Dr. Ingrid Schiel
Am Sonntag, 15. März 2026, ist die letzte Gelegenheit, die Kabinettausstellung „Bilderwelten // Weltenbilder. Die Fotosammlung Peter Jacobi. Dem Künstler zum 90. Geburtstag“ im Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim am Neckar zu besuchen. Als Finissage der Ausstellung findet an diesem Tag um 14.00 Uhr ein Vortrag von Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts an der Universität Heidelberg und Leiterin der Siebenbürgischen Bibliothek mit Archiv, zur Erschließung und Digitalisierung der Fotosammlung Peter Jacobis statt. mehr...
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Artikel wurde 1 mal kommentiert.
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1 • HELLMUT SEILER schrieb am 10.03.2026, 15:59 Uhr:Ein wahrhafter Künstler mit einem untrüglichen Gespür für sog. "bleibende Werte" - was sich gerade durch deren Vergänglichkeit erweist,der Peter Jakobi nachspürt.
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