7. August 2024

Interdisziplinäres Forschungsseminar in der Republik Moldau

Im Rahmen des Internationalen Forums Moldova (IFM) findet vom 14.-16. Oktober in Kischinew (Chișinău), Republik Moldau, das Seminar „Moldova als Region und Republik: Geschichte, Gegenwart und Zukunft“ statt. Bewerbungsunterlagen werrden bis Ende August an die Seminarleitung erbeten.

Unter der Leitung von apl. Prof. Dr. Svetlana Suveica (Universität Regensburg) und Dr. Josef Sallanz (Staatliche Pädagogische Ion Creangă-Universität Chișinău) soll Nachwuchsforscherinnen/-forschern (Doktoranden und Postdocs) aus den Geistes- und Kulturwissenschaften, die zur historischen Region Moldau und zur Republik Moldau arbeiten, einerseits eine thematische und methodisch interdisziplinäre Diskussion der mit den zum Forum eingeladenen Experten und andererseits die Vernetzung junger Wissenschaftler aus der Republik Moldau, Deutschland und anderen Ländern ermöglicht werden. Die Forschungsprojekte werden auf der Webseite des Internationalen Forum Moldova vorgestellt. Ausgewählte Projekte können nach Ausarbeitung in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht werden.



Das Forschungsseminar, das am 16. Oktober stattfindet, ist Bestandteil der wissenschaftlichen Tagung, die am 14. Oktober mit einer Abendveranstaltung beginnt. Arbeitssprachen sind Deutsch, Rumänisch und Englisch. Die Veranstalter (Moldauische Staatliche Universität Chișinău; Staatliche Pädagogische Ion Creangă-Universität Chișinău; Konrad-Adenauer-Stiftung – Republik Moldau; Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa, Oldenburg; Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München; Europäisches Netzwerk Erinnerung und Solidarität – ENES) übernehmen die Kosten für das Seminar inklusive Unterkunft, Verpflegung und Transport.



Die Bewerbungsunterlagen – tabellarischer Lebenslauf, Titel und kurze Zusammenfassung des Forschungsthemas sowie eine Kopie des Hochschulabschlusses – sind auf Deutsch, Rumänisch oder Englisch bis zum 31. August an die Seminarleiter zu schicken, E-Mail: svetlana.suveica@ur.de; josef.sallanz@gmail.com.

