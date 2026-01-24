24. Januar 2026
Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck e.V. blickt auf 2025 zurück
In unserem Jahresrückblick informieren wir Sie wie gewohnt darüber, wie sich der Schlossverein im Jubiläumsjahr 2025 entwickelt und welche Aufgaben er in Bezug auf Kultur und Begegnung sowie die Pflege und das Bewirtschaften des historischen Baudenkmals Schloss Horneck gemeistert hat. Das Jubiläumsvideo „10-Jahre Schlossverein“ gibt zudem einen eindrucksvollen Überblick über die letzten zehn Jahre https://youtu.be/Eczd7vpK9NA.
Mitgliederzahl im Aufwind: Eine erfreuliche Entwicklung: Ende Dezember 2025 zählte der Schlossverein 294 Mitglieder – 56 mehr als noch im Vorjahr. Wir heißen alle neuen Mitglieder herzlich willkommen und freuen uns über das anhaltende Interesse an unserem Verein https://schloss-horneck.de/mitgliedschaft/.
Das Team vor Ort: Der Schlossverein kann sich auf ein gut eingespieltes Team vor Ort verlassen. Die Interaktionen mit dem Vorstand, den Mitgliedern, Besuchern sowie die Finanzen werden durch Elke Gaber und Michaela Adam professionell bewältigt. Arno Drotleff hat als externer Berater die Immobilienprojekte im Blick, organisiert und koordiniert Handwerkerleistungen bei Reparaturen und Wartungsarbeiten. Er ist erster Ansprechpartner für unseren Verein vor Ort für Belange, die die Stadt Gundelsheim betreffen.
Kultur und Begegnung: Die Kulturveranstaltungen des Schlossvereins waren auch 2025 sehr erfolgreich. Damit erfüllt der Verein seine wichtigste Aufgabe: Kultur und Begegnung zu ermöglichen. Das von Heidrun Negura entwickelte Konzept hat sich in den letzten Jahren bewährt und wurde auch 2025 sehr gut angenommen. Es besteht aus folgenden festen Formaten: ein Maifest („Maistrauß aus Kultur und Flohmarkt“), zu dem Besucher ohne Anmeldung anreisen können, das jährlich mehrere hundert Besucher anlockt.
Zwei thematische KulturWochenenden jeweils im März und im Oktober mit Vorträgen, Musik und Brauchtumspflege – sie finden im Schloss statt und erfordern aufgrund der Platzbeschränkung eine Anmeldung. Zum Jahresabschluss gibt es eine Adventsveranstaltung, die sowohl im Außenbereich wie auch im Schloss stattfindet. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist für die Besucher kostenlos.
Alle Veranstaltungen sind für Besucher kostenlos, dank des unermüdlichen Einsatzes von Vorstand, Helferinnen und Helfern, die ehrenamtlich alles umsetzen: von der Programmplanung bis zur Technik und Gastronomie. Wir sind dankbar, dass wir auch 2025 bei der Finanzierung der entstehenden Kosten Unterstützung durch unsere Schlosskünstler, Kulturpaten und institutionelle Förderer (Kulturwerk, Kulturreferentin für Siebenbürgen) erhalten haben. Durch ihre Spende ab 500 Euro unterstützen Kulturpaten Veranstaltungen des Schlossvereins, Schlosskünstler durch Verzicht auf Gagen und sonstige Kosten.
Auch unsere Sammlung an Informationsbroschüren https://schloss-horneck.de/informationsbroschueren/ wächst: 2025 kamen zwei neue hinzu, wieder von Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch verfasst: die umfangreiche Broschüre „Mediasch“ (in Zusammenarbeit mit der HOG Mediasch) sowie „Musik bei den Siebenbürgern“ in enger Zusammenarbeit mit Prof. Heinz Acker. Satz und Druck beider Broschüren wurden von Ortrud und Gerhard Graeser ermöglicht. Die Informationsbroschüren können per E-Mail bei info[ät]schloss-horneck.de bestellt werden.
Rund um die Immobilie: Jeder Hausbesitzer weiß: Eine Immobilie mit großem Grundstück erfordert permanente Aufmerksamkeit. Es muss fortwährend repariert, erneuert, instandgesetzt und gepflegt werden. So auch in „unserem“ Schloss, allerdings in einer anderen Größenordnung als beim eigenen Häuschen. Dachsanierung: Die vor-restauratorische Untersuchung wurde unter Einbindung zahlreicher Fachspezialisten erfolgreich abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um eine für ein denkmalgeschütztes Gebäude der Kategorie A verpflichtende Maßnahme als Basis für die nachfolgende Dachsanierung, die vom Landesamt für Denkmalpflege mit maximal 50 Prozent gefördert wird. Die Eigenmittel für die vor-restauratorische Untersuchung wurden durch großzügige Spenden gedeckt. Ziel dieser Arbeiten ist der Erhalt des Denkmals und damit des Identifikationsorts der Siebenbürger Sachsen. Der Ist-Zustand wurde planerisch und bildlich erfasst; ein Maßnahmenplan („Soll-Zustand“) und eine Kostenberechnung für eine denkmalgerechte Sanierung wurden erstellt. Dachpaten und Schlosspaten unterstützen über Spenden die Dachsanierung, https://schloss-horneck.de/spenden-und-unterstuetzen/. Restauration von Fenstern: Im Erdgeschoss von Schloss Horneck wurden die in 2018 aus Budgetgründen zurückgestellten Restaurierungen realisiert. Museum, Institut, aber auch der Jugendstilsaal haben nun denkmalgerecht restaurierte Fenster, dank der großzügigen Spende der Dr. Ortrud und Gerhardt Graeser Stiftung. „Pförtnerhaus“ mit neuer Flurstücknummer: Die im vergangenen Jahr beantragte Herauslösung des „Pförtnerhäuschens“ aus dem Schlossgrundstück wurde abgeschlossen. Nun ist der Schlossverein im Besitz eines unbelasteten Grundstücks mit einer neuen Flurstücknummer samt Wohngebäude, das derzeit gut vermietet ist. Der Schlossverein dankt Dr. Axel Froese für diese Initiative. Schlossmauern und Schlossbrücke, Türme: Im Juni 2025 wurden die Schlossmauern und die Schlossbrücke eingehend auf Schäden untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass sie in einem mäßigen Zustand sind. An mehreren Stellen wurden Schadstellen identifiziert (Fugenverluste, Steinausbrüche, Feuchtebelastung, Bewuchs, Fehlende Mauerkorne, Putzabplatzungen), die eine baldige Sanierung erfordern. Die Burgmauern und der Schloss-Eckturm müssen ebenfalls instandgesetzt und der Bewuchs entfernt werden. Die Schlossbrücke weist Risse auf und muss statisch ertüchtigt werden (Kostenteilung mit dem Pflegeheim). Arbeitscamp: Wie immer im April trafen sich Vereinsmitglieder im Schloss, um selbst Hand anzulegen. Sie reinigten unter anderem die Dächer der Maschinenhalle und der Nebenräume, übernahmen Baumpflegearbeiten, strichen die Fensterrahmen in den Räumen des Siebenbürgen Instituts und brachten Vogelschutz an den Turmfenstern an. Laufende Immobilienbewirtschaftung: Nach dem Eintreten des langjährigen Hausmeisters in den Ruhestand musste die Pflege der Gemeinschaftsflächen und Außenanlagen neu organisiert werden. Als Ergebnis einer großen Ausschreibung wurde ein Hausmeister-Service für diese Tätigkeiten engagiert. Dadurch konnte eine Kostenreduktion von ca. 15 Prozent erzielt werden, die unseren Institutionen und dem Schlosshotel zugutekommt. Die zum Schloss gehörende Waldfläche erfordert eine regelmäßige Überprüfung und Maßnahmen zur Sicherung, Vermeidung von Schäden und Haftungsansprüchen. Aufgrund eines im Mai 2025 durch Dr. Johann Kremer und Frieder Schaser ehrenamtlich erstellten Zustandsberichts wurde ein Baumkataster erstellt und Pflegemaßnahmen durchgeführt. Immer wieder müssen einige der erfassten Bäume gefällt werden, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Um eine Übersicht über die laufenden Wartungen zu haben wurde ein Wartungskalender erstellt, der alle routinemäßigen Tätigkeiten bündelt und übersichtlich erfasst. Aufgrund eines Starkregenereignisses kam es zu einem Eindringen von Wasser in die Räumlichkeiten des Museums mit der Folge, dass der Parkettfußboden beschädigt wurde und zum Teil Nässe in die Wände einzog. Die Behebung der Schäden und die Schadensregulierung sind zwischenzeitlich abgeschlossen.
Der Schlossverein sieht den Herausforderungen und Aufgaben des neuen Jahres gut gerüstet entgegen und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und Unterstützern.
Heidi Mößner
