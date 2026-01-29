



„Bühne der Generationen“: Einladung zum KulturWochenende auf Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar

Das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck e.V. (Schlossverein) lädt vom 13. bis 15. März herzlich zum KulturWochenende unter dem Motto „Bühne der Generationen“ ein. Ziel der Veranstaltung ist es, gemeinsam Geschichte zu entdecken, Erinnerungen zu teilen und Kultur generationenübergreifend zu erleben. Ein besonderer Höhepunkt ist die Einweihung der neuen Themenwand „Kirchenburgen in Siebenbürgen“ im Schloss.

Blick in den Festsaal Johannes Honterus beim KulturWochenende im Oktober 2025. Am Pult der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Dr. Bernd Fabritius. Foto: Hermann Depner Freitag, 13. März: Um 17.30 Uhr begrüßt Heidi Mößner, Vorstandsvorsitzende des Schlossvereins, die Gäste und eröffnet die Ausstellung „Siebenbürgische Generationen im Fokus“ von Karl Untch.



Um 17.45 Uhr wird der Kurzfilm „Portrait meiner Großmutter“ von Anna Maria Caciuaua gezeigt. Im Anschluss folgt ein von Franziska Fleischer moderiertes Gespräch mit der Regisseurin.



Den musikalischen Ausklang des Abends gestaltet ab 19.00 Uhr die Familie Bopp: Kerstin und Rupert Bopp (Gesang und Geige) sowie ihre Kinder Kaya (Gesang) und Laurin (Schlagzeug).



Samstag, 14. März: Der Tag beginnt um 9.00 Uhr mit den beliebten Führungen durch Schloss Horneck. Zur Auswahl stehen eine historische Führung mit Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch oder eine bauliche Führung mit Dr. Axel Froese.



Um 9.40 Uhr erläutert Heidrun Negura die Themenwände im Schloss und das Konzept „Siebenbürgen im Schlosshotel“.



Im Festsaal folgt nach der Begrüßung durch Heidi Mößner um 10.30 Uhr die Einweihung der von Radu Nebert und Heidi Negura konzipierten Themenwand „Kirchenburgen in Siebenbürgen“ unter dem Motto „Anders rinnt hier die Zeit“. Die Moderation übernimmt Prof. Dr. Ulrich Wien, die musikalische und lyrische Begleitung gestalten Angela Seiwerth, Georg Ongert, Prof. Heinz Acker und Pfarrer Samuel Piringer.



Um 12.00 Uhr schließt sich der interaktive Vortrag „Drei Generationen Raketenpioniere aus Siebenbürgen“ mit Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch an, begleitet von Rupert Bopp mit einer musikalischen Reise durch die Jahrhunderte mit „Raketenzündung“.



Nach dem Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie einem Spaziergang durch die Außenanlagen von Schloss Horneck mit Dr. Horst Müller finden um 15.00 Uhr im Festsaal Ehrungen der Unterstützer des Schlossvereins statt. Diese werden von musikalischen Intermezzi, dargeboten von Georg Ongert und seiner Enkeltochter Gloria Patzelt, begleitet.



Um 15.35 Uhr erinnert Ines Handel alias Clown Pimpolino an die Großeltern in Siebenbürgen. Um 16.35 Uhr stehen drei Generationen der Familie Acker auf der Bühne und bringen uns „Carl Filtsch, das Wunderkind“ gespiegelt in Wort, Bild und Musik näher.



Um 18.00 Uhr folgt der Vortrag „Vier starke Frauen“ – Erkundungen im Stammbaum Jesu von Pfarrer Michael Gross. Der Tag endet mit einer musikalischen Weltreise mit internationalen Liedern, präsentiert von Prof. Milton Miller (Bariton) gemeinsam mit den Kindern Gretel, Melody und Lennart, begleitet von Fenia Hein-Wensell am Klavier.



Sonntag, 15. März: Das KulturWochenende klingt ruhig und besinnlich aus. Eine Führung durch die siebenbürgische Musikgeschichte mit Prof. Heinz Acker sowie eine Andacht im Festsaal, gestaltet von Pfarrer Michael Gross und musikalisch begleitet von Angela Seiwerth (Klavier), laden dazu ein, das Erlebte nachklingen zu lassen und mit neuen Eindrücken nach Hause zu fahren.



Das vom Schlossverein ehrenamtlich organisierte KulturWochenende wird in Kooperation mit dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen veranstaltet und vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.



Über zahlreiche Gäste würden wir uns sehr freuen. Nach dem Vorbuchungsrecht der Mitglieder des Schlossvereins sind derzeit noch wenige Zimmer im Schlosshotel sowie im Hotel Lamm verfügbar. Eine Teilnahme ist aus Platzgründen nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Das detaillierte Programm, den Anmeldebogen sowie weitere Informationen unter https://schloss-horneck.de/maerz2026/ oder im Büro des Schlossvereins (info[ät]schloss-horneck.de, Telefon: (0 62 69) 4 27 56 19, montags bis donnerstags 9.00-14.00 Uhr. Programmänderungen vorbehalten. Dr. Hans-Günter Zerwes

