



1. März 2026

Ein Büchlein weckt Interesse: Musik bei den Siebenbürger Sachsen

Zur Broschüre Musik bei den Siebenbürger Sachsen. Die Musiksalons „Irtel“ und „Filtsch“, herausgegeben vom Siebenbürgischen Kulturzentrum Schloss Horneck e.V.

Prof. Heinz Acker bei einer Führung durch die Musikgeschichte Siebenbürgens im ­Salon Irtel auf Schloss Horneck. Foto: Georg Hutter Auf 16 Seiten das Musikleben der Siebenbürger Sachsen in Wort und Bild zu präsentieren, welch eine Herausforderung! Professor Heinz Acker, der unermüdlich Tätige, hat die beiden Musiksalons auf Schloss Horneck wesentlich mitgestaltet und bietet mit dieser Publikation, unterstützt von Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch und exzellenten Layoutern, einen Querschnitt zum Thema. Der hohe Stellenwert von Musik bei den Siebenbürger Sachsen wird auch dadurch unterstrichen, dass sich viele Sponsoren für die Ausgestaltung der Musiksalons auf Schloss Horneck und für die vorliegende Publikation gefunden haben. Stellvertretend seien an dieser Stelle Dr. Ortrud Graeser und Dipl.-Ing. Gerhardt Graeser genannt. Entstanden ist ein dicht bebildertes Heft, das die ganze Bandbreite musikalischer Betätigung bei den Siebenbürger Sachsen erfasst. Nach der Lektüre wird der Wunsch wach, diese beiden Salons selbst zu besuchen, am liebsten während eines Konzerts oder einer Live-Veranstaltung. Professor Heinz Acker präsentiert nicht nur die hohe Kunst klassischer Musikausübung, sei es durch Komponisten oder Interpretinnen, in Schrift und Bild. „Brauchtum und Feste“, „Musik im Volkston“, „Jugend musiziert“, „Entertainment und Show“ sowie weitere Kapitel bezeugen, wie vielgestaltig das Musikleben bei den Siebenbürger Sachsen ist. Oder soll man schreiben: war? Heutiges Musizieren in Siebenbürgen ist geprägt von dem, was Professor Heinz Acker im letzten Abschnitt des Büchleins erwähnt: „Ethnische Vielfalt“. Es wird gesungen, es wird komponiert, es wird geforscht und verlegt. Neue Formate erobern die Konzertsäle und die Kirchen. Sprachliche, konfessionelle und ethnische Grenzen werden überwunden. Nichts eignet sich besser dazu als Musik! Die Siebenbürger Sachsen als Katalysator des Neuen, als Impulsgeber kraft ihrer langen Musiktradition, dies ist das Bild, das sich einem Musikinteressierten im Land jenseits der Wälder aktuell bietet. Ob diese Entwicklung eines Tages für einen weiteren Musiksalon reichen wird? Titelblatt der Broschüre Musik bei den Siebenbürger Sachsen Allen, die sich einen Einstieg in die vielgestaltige siebenbürgische Musikgeschichte wünschen, sei dieses Büchlein empfohlen. Wer tiefer eintauchen möchte, kann sich über Entdeckungen in siebenbürgischen Musikarchiven freuen, die alle noch nicht vollständig erforscht sind. Oder einen Besuch in Siebenbürgen einplanen, wo ihm und ihr Musik in vielfältigster Ausprägung entgegenklingt.



Die Broschüre „Musik bei den Siebenbürger Sachsen“ kann, wie auch alle anderen Informationsbroschüren des Schlossvereins per E-Mail unter info[ät]schloss-horneck.de gegen eine Spende bestellt werden. Auf der Homepage des Schlossvereins Auf 16 Seiten das Musikleben der Siebenbürger Sachsen in Wort und Bild zu präsentieren, welch eine Herausforderung! Professor Heinz Acker, der unermüdlich Tätige, hat die beiden Musiksalons auf Schloss Horneck wesentlich mitgestaltet und bietet mit dieser Publikation, unterstützt von Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch und exzellenten Layoutern, einen Querschnitt zum Thema. Der hohe Stellenwert von Musik bei den Siebenbürger Sachsen wird auch dadurch unterstrichen, dass sich viele Sponsoren für die Ausgestaltung der Musiksalons auf Schloss Horneck und für die vorliegende Publikation gefunden haben. Stellvertretend seien an dieser Stelle Dr. Ortrud Graeser und Dipl.-Ing. Gerhardt Graeser genannt. Entstanden ist ein dicht bebildertes Heft, das die ganze Bandbreite musikalischer Betätigung bei den Siebenbürger Sachsen erfasst. Nach der Lektüre wird der Wunsch wach, diese beiden Salons selbst zu besuchen, am liebsten während eines Konzerts oder einer Live-Veranstaltung. Professor Heinz Acker präsentiert nicht nur die hohe Kunst klassischer Musikausübung, sei es durch Komponisten oder Interpretinnen, in Schrift und Bild. „Brauchtum und Feste“, „Musik im Volkston“, „Jugend musiziert“, „Entertainment und Show“ sowie weitere Kapitel bezeugen, wie vielgestaltig das Musikleben bei den Siebenbürger Sachsen ist. Oder soll man schreiben: war? Heutiges Musizieren in Siebenbürgen ist geprägt von dem, was Professor Heinz Acker im letzten Abschnitt des Büchleins erwähnt: „Ethnische Vielfalt“. Es wird gesungen, es wird komponiert, es wird geforscht und verlegt. Neue Formate erobern die Konzertsäle und die Kirchen. Sprachliche, konfessionelle und ethnische Grenzen werden überwunden. Nichts eignet sich besser dazu als Musik! Die Siebenbürger Sachsen als Katalysator des Neuen, als Impulsgeber kraft ihrer langen Musiktradition, dies ist das Bild, das sich einem Musikinteressierten im Land jenseits der Wälder aktuell bietet. Ob diese Entwicklung eines Tages für einen weiteren Musiksalon reichen wird?Allen, die sich einen Einstieg in die vielgestaltige siebenbürgische Musikgeschichte wünschen, sei dieses Büchlein empfohlen. Wer tiefer eintauchen möchte, kann sich über Entdeckungen in siebenbürgischen Musikarchiven freuen, die alle noch nicht vollständig erforscht sind. Oder einen Besuch in Siebenbürgen einplanen, wo ihm und ihr Musik in vielfältigster Ausprägung entgegenklingt.Die Broschüre „Musik bei den Siebenbürger Sachsen“ kann, wie auch alle anderen Informationsbroschüren des Schlossvereins per E-Mail unter info[ät]schloss-horneck.de gegen eine Spende bestellt werden. Auf der Homepage des Schlossvereins https://schloss-horneck.de/informationsbroschueren/ findet sich eine Übersicht über alle Broschüren. Ursula Philippi

Schlagwörter: Schloss Horneck, Musik, Broschüre

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.