



19. Februar 2026

Podcast „Rumäniens deutscher König“

Unter diesem Titel ist vor wenigen Monaten ein hörenswerter Podcast in der Reihe „DAMALS und heute – Der Podcast zur Geschichte“ über den ersten König Rumäniens, den aus dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen stammenden Karl I. (1839-1914), erschienen. Die Podcast-Reihe ist eng mit der Zeitschrift „DAMALS – Das Magazin für Geschichte“ verbunden; präsentiert wird sie von den Historikern David Neuhäuser und Felix Melching.

Karl von Hohenzollern-Sigmaringen wird im März 1881 als Carol I zum König von Rumänien gekrönt. Bildquelle: Wikipedia Besonders erkenntnisreich ist die Darstellung der Entscheidungen, welche zur Inthronisierung von Karl im Mai 1866 als Fürst der Vereinigten Fürstentümer Moldau und Walachei und seine Proklamation zum König im März 1881 führten. Die Darstellung beginnt mit den Auswirkungen der Revolution von 1848/49 sowie den Entwicklungen in Europa und seinem Südosten ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Damit unterscheidet sich der kurzweilig zu hörende, fast 40 Minuten lange, Podcast von den Darstellungen aus der Innensicht Rumäniens. Der Podcast – es ist Folge 130 der Reihe – kann kostenfrei über die üblichen Plattformen oder direkt von Besonders erkenntnisreich ist die Darstellung der Entscheidungen, welche zur Inthronisierung von Karl im Mai 1866 als Fürst der Vereinigten Fürstentümer Moldau und Walachei und seine Proklamation zum König im März 1881 führten. Die Darstellung beginnt mit den Auswirkungen der Revolution von 1848/49 sowie den Entwicklungen in Europa und seinem Südosten ab der Mitte des 19. Jahrhunderts. Damit unterscheidet sich der kurzweilig zu hörende, fast 40 Minuten lange, Podcast von den Darstellungen aus der Innensicht Rumäniens. Der Podcast – es ist Folge 130 der Reihe – kann kostenfrei über die üblichen Plattformen oder direkt von https://www.wissenschaft.de/damals-und-heute-der-damals-de-podcast / abgerufen werden. uk

Schlagwörter: König, Hohenzollern, Rumänien

