



3. April 2026

Dacia legt deutlich zu

Der rumänische Automobilhersteller Dacia erzielte 2025 weltweit einen Absatz von 700.000 Fahrzeugen und stieg damit auf Platz zwei bei den europäischen Privatkundenverkäufen. In Rumänien selbst produzierte Dacia 297.182 Fahrzeuge.

Trotz eines schwierigen Marktumfelds wuchs die Marke um 3,1 Prozent. Der Marktanteil in Europa erreichte ein Rekordniveau von 4 Prozent, Der größte Erfolg des Jahres war der neue Dacia Bigster, der sich rasch als Bestseller im Segment etablierte und insbesondere in der Hybridversion stark nachgefragt wurde. Gleichzeitig gingen die Verkäufe von Jogger und Duster zurück. Sandero wurde 289.295 Mal verkauft und ist damit zum zweiten Mal in Folge das meistverkaufte Pkw-Modell Europas. Stark zugelegt hat auch das elektrische Modell Dacia Spring. Banater Post

Schlagwörter: Rumänien, Industrie, Wirtschaft

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