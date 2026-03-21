



21. März 2026

Strategische Partnerschaft mit der Ukraine

Bukarest – Rumänien und die Ukraine sind am 12. März eine strategische Partnerschaft in den Bereichen Wirtschaft, Verteidigung, Bildung und Minderheitenrechte eingegangen.

Die Präsidenten Nicușor Dan und Wolodymyr Selenskyj unterzeichneten die Vereinbarung bei dessen zweiten Besuch in Bukarest seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Im Fokus des Gesprächs stand neben der Intensivierung der bilateralen Kooperation, insbesondere im Energie- und Verteidigungsbereich, der EU-Erweiterungsprozess im Kontext der ablehnenden Haltung Ungarns und der Slowakei gegenüber der Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit der Ukraine. Weitere Themen waren die Sicherheitslage im Schwarzen Meer und dem Donaudelta-Raum sowie der Wiederaufbau der Ukraine. Selenskyj traf im Anschluss auch mit Regierungschef Ilie Bolojan (PNL) zusammen, um Kooperationsprojekte, allen voran bei der Drohnenproduktion, sowie den Ausbau der energetischen Interkonnektivität zu besprechen. Zudem besuchte Selenskyj das Europäische F-16-Trainingszentrum (EFTC) auf dem südostrumänischen Luftwaffenstützpunkt Fetești, wo ukrainische Piloten und Techniker an F-16-Kampfjets ausgebildet werden. ADZ

Schlagwörter: Rumänien, Ukraine, Partnerschaft, Selenskyj, Dan

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