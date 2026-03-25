



25. März 2026

Nutzung zweier Luftwaffenstützpunkte im Iran-Krieg

Bukarest – Rumäniens Oberster Verteidigungsrat (CSAT) hat am 11. März in einer Dringlichkeitssitzung die Nutzung des größten Luftwaffenstützpunktes des Landes, Mihail Kogăl­niceanu bei Konstanza, sowie der Airbase Câmpia Turzii im Kreis Klausenburg durch den strategischen Partner USA für dessen Einsätze gegen den Iran genehmigt.

Staatspräsident Nicușor Dan, der die Sitzung einberufen hatte, nachdem in Bukarest ein Antrag des Pentagon auf Nutzung besagter Militärbasen eingegangen war, teilte mit, dass die USA vorübergehend bzw. für drei Monate „nonkinetische defensive militärische Geräte“ in Rumänien stationieren wollen – dabei handele es sich um Militärflugzeuge zur Luftbetankung, Radar- und Satellitenkommunikationsanlagen sowie um bis zu 500 Soldaten zu deren Bedienung und Schutz. Die USA hatten die Airbase Kogălniceanu schon letzten Juni für ihre Luftangriffe auf iranische Atomanlagen genutzt. Noch am selben Nachmittag bestätigte das rumänische Parlament die Nutzung der heimischen Militärbasen durch die USA – allerdings unter lautstarkem Protest der ultrarechten Opposition. ADZ

Schlagwörter: Rumänien, Luftwaffe, USA, Kogălniceanu, Iran

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