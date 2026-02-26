



26. Februar 2026

Neues Stück von Elise Wilk

Am 28. Februar findet die Uraufführung von Elise Wilks Stück „Glückliche Menschen“ in der Regie von Charlotte Garraway beim Theater Altenburg Gera statt.

In diesem Auftragswerk wirft die Kronstädter Dramatikerin Elise Wilk „einen scharfen Blick auf die auseinanderklaffende Armutsschere in Europa. Kaleidoskopartig gewährt sie tiefe Einblicke in die diametral einander gegenüberstehenden Lebensrealitäten ihrer Figuren sowie deren Innenwelten. Ohne zu urteilen, mit großer Empathie und schrägem Humor lädt sie das Publikum auf eine Spurensuche nach unserer eigenen gesellschaftlichen Verantwortung ein“, heißt es in der Ankündigung. Spieltermine: 10. März, 11. März, 15. März, 11. April, 23. Mai und 5. Juni. Weitere Informationen und ein Podcast über das Stück sind zu finden auf: In diesem Auftragswerk wirft die Kronstädter Dramatikerin Elise Wilk „einen scharfen Blick auf die auseinanderklaffende Armutsschere in Europa. Kaleidoskopartig gewährt sie tiefe Einblicke in die diametral einander gegenüberstehenden Lebensrealitäten ihrer Figuren sowie deren Innenwelten. Ohne zu urteilen, mit großer Empathie und schrägem Humor lädt sie das Publikum auf eine Spurensuche nach unserer eigenen gesellschaftlichen Verantwortung ein“, heißt es in der Ankündigung. Spieltermine:Weitere Informationen und ein Podcast über das Stück sind zu finden auf: https://theater-altenburg-gera.de/stuecke-konzerte/glueckliche-menschen-1907/

Schlagwörter: Wilk, Theaterstück, Uraufführung

