Der Rattenfänger von Hameln kommt nach Hermannstadt! Du auch?

Klar, warum nicht auch aus Hameln? Aber ein Rattenfänger? Es wird sogar bunter: Tanzgruppen des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland aus Bayern werden mit dem Rattenfänger zusammen auftreten und nicht nur tanzen. Was das mit einer Fahne zu tun hat, erfährt man am Sonntag, dem 4. August, um 15.00 Uhr im Gong Theater, Pempflingergasse/str. Alexandru Odobescu 4 (gegenüber dem Brukenthalgymnasium), in Hermannstadt, wenn das Tanz- und Fahnentheater „Der Rattenfänger von Hameln nach Hermannstadt“ aufgeführt wird.

Der Rattenfänger von Hameln. Foto: Brigitte Scheipner Diese Uraufführung steht unter der Regie von Ioan Cristian Toma, gebürtiger Siebenbürger, der in Bayern lebt und dessen Theaterstücke u.a. in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufgeführt werden.



Organisiert von der Kulturreferentin des Landesverbands Bayern, treten nach dem Seminar Anfang Juni in Nürnberg, bei dem das Theaterstück erarbeitet wurde, Tänzer/innen aus einigen Tanzgruppen aus Bayern auf, es wird also getanzt und gespielt und die Sage vom Rattenfänger aus dem Jahr 1284 in origineller Weise aufgeführt. Herzlich willkommen!



Der Eintritt ist kostenlos, man braucht nur das Festabzeichen. Einlass ist um 14.30 Uhr. Das Theater hat nur 176 Plätze, also Interessierte rechtzeitig für die Premiere aufschlagen!



Ich danke den talentierten Darsteller/innen, die unter der Leitung des Regisseurs das Seminar im Nürnberger Haus der Heimat erfolgreich mitgestaltet haben, und dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das dieses Seminar aus Mitteln des Bayerischen Staatministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert hat. Doris Hutter

