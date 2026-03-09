



9. März 2026

Studienreise „Auf den Spuren der Donauschwaben“

Vom 12. bis 20. September lädt der Historiker Dr. Florian Kührer-Wielach, Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der LMU München, mit dem Reiseveranstalter MMag. Traian Almașan (Klausenburg) zu einer Reise auf den Spuren der Donauschwaben ein.

Vier Regionen – die Baranya, Slawonien, die Batschka und das Banat – bzw. vier Länder – Ungarn, Kroatien, Serbien und Rumänien – werden bereist; auf dem Programm stehen u.a. drei Europäische Kulturhauptstädte: Pécs/Fünfkirchen (2010), Novi Sad/ Neusatz (2022) und Temeswar/ Timișoara (2023). Die Reise richtet sich an alle Interessierten mit donauschwäbischen Wurzeln sowie alle anderen, die diese geschichtsträchtige und eindrucksvolle Region kennenlernen möchten. Hintergrundgespräche ermöglichen es, sich vertiefend über die Situation zu informieren, und die Kulinarik kommt auch nicht zu kurz. Weitere Informationen, Programm und Anmeldung im Internet auf: diemitte.online/donauschwaben2026/

Schlagwörter: Studienreise, Donauschwaben, Kulturhauptstadt

