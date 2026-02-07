



7. Februar 2026

Siebenbürgen erleben: Studienreise zu einer multiethnischen Region

Vom 28. Mai bis 5. Juni lädt das Haus des Deutschen Ostens (HDO) gemeinsam mit der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen zu einer besonderen Studienreise ein: „Zusammenleben in einem multiethnischen Raum im Südosten Europas – Die Siebenbürger Sachsen im heutigen Rumänien“. Die Reise richtet sich vor allem an bayerische Lehrerinnen und Lehrer, aber auch interessierte Besucher sind herzlich willkommen.





Im Reisepreis von 1190 Euro pro Person im Doppelzimmer (1435 Euro im Einzelzimmer) sind acht Übernachtungen mit Halbpension, Abendessen in Spezialitätenrestaurants, eine Weinprobe, Transport im modernen Reisebus sowie Eintritte und Führungen enthalten. Die Reise beginnt und endet in Hermannstadt; das HDO unterstützt gern bei der An- und Abreiseplanung.



Siebenbürgen im Herzen Rumäniens ist eine Region von großer historischer und kultureller Bedeutung. Sie ist Heimat verschiedener ethnischer Gruppen, darunter Rumänen, Ungarn, Siebenbürger Sachsen und Roma. Diese Vielfalt prägt die Region bis heute und macht sie zu einem faszinierenden Beispiel für das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen, Sprachen und Traditionen. Die Studienreise bietet die Gelegenheit, diese multiethnische Region intensiv kennenzulernen. Unter der fachkundigen Leitung von Prof. Dr. Andreas Otto Weber, OStRin Marietta Hofmann und Traian Almasan erleben die Teilnehmenden die kulturelle Vielfalt und die historische Bedeutung Siebenbürgens. Das detaillierte Reiseprogramm finden Sie auf: https://www.hdo.bayern.de/imperia/md/content/stmas/hdo_2024/ausschreibung_siebenburgen_studienreise.pdf . Unverbindliche Anmeldungen sind ab sofort möglich per E-Mail: poststelle[ät]hdo.bayern.de oder telefonisch: (0 89) 44 99 93-0.

Schlagwörter: Studienreise, Siebenbürgen, HDO

