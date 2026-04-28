Industriedenkmäler in Siebenbürgen für Heimatforscher erschlossen

Volker Wollmann: „Patrimoniu preindustrial şi industrial in Romania“ [Vorindustrielle und industrielle Denkmäler in Rumänien], Band XI. Honterus Verlag, Hermannstadt/Sibiu, 2025, 429 Seiten, ISBN 978-606-008-209-5.

Beispiel einer erhaltenden Nachnutzung: Eine vor dem Bahnhof in Schäßburg ausgestellte Lokomotive der „Wusch“ genannten Schmalspurbahn zwischen Hermannstadt und Agnetheln wird auf einen Transporter verladen, um instandgesetzt und auf ihrer ehemaligen Stammstrecke eingesetzt zu werden.

Anzeige der von Gustav Moeß in Hermannstadt gegründeten Fabrik für Registrierkassen

Grabstein der Familie Vogelsang auf dem Evangelischen Friedhof von Hermannstadt. Zu dieser Familie gehörten unter anderem die Inhaber des ersten Unternehmens für Strickerei- und Wirkwaren mit industrieller Fertigung (Abbildungen aus dem besprochenen Buch).

Es ist unüblich, die Vorstellung eines Buches mit dem Index zu beginnen. Im Falle des nachfolgend zu besprechenden elften Bandes der Buchreihe von Dr. Volker Wollmann über Industrie-Denkmäler in Rumänien ist dies gerechtfertigt, wenn nicht gar geboten. Der Index umfasst die in allen bisher erschienenen Bänden erwähnten Ortschaften und ist damit ein nicht hoch genug einzuschätzendes Arbeitsinstrument für jene Forscher und sonstigen Interessenten, die sich mit der Geschichte und Gegenwart dieser Ortschaften beschäftigen. Oft sind Orte eng mit industriellen Stätten verbunden oder gar erst im Nachgang zu der Errichtung dieser mittelweile zu Denkmälern gewordenen Betriebe entstanden. Unternehmen und Ortschaften haben sich über die Jahrhunderte gegenseitig bedingt; im positiven Sinne, indem sie zu gegenseitiger Entwicklung beigetragen haben, oder im negativen Sinne, wenn das Verschwinden eines (Industrie-)Betriebs wesentliche Ursache für den Niedergang einer Ortschaft bis zu ihrem vollständigen Verschwinden war. Es ist daher unablässig, dass sich Heimatforscher und Autoren von Ortsmonografien mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Ortes und der Region beschäftigen. Die von Dr. Wollmann erfassten und auf inzwischen vielen Tausend Seiten dokumentierten Denk- mäler sind oftmals letzte Zeugnisse dieser industriellen Blüte. Das Ortsverzeichnis erleichtert den Einstieg in diese Beschäftigung ungemein.Das Buch besteht inhaltlich aus zwei Teilen: Im ersten Teil werden Licht und Schatten in der Denkmalpflege dokumentiert. Licht ist da, wo Denkmäler erhalten, instandgesetzt, genutzt und wertgeschätzt werden. Leider überwiegt der Schatten: Durch mangelndes Interesse für industrielles Kulturerbe verfallen viele Denkmäler.Der – mit mehr als 300 Seiten weit umfangreichere – zweite Teil ergänzt die zehn erschienenen Bände der Buchreihe mit bisher nicht dokumentierten Denkmälern. Die Ergänzungen beziehen sich auch auf Siebenbürgen und weitere Siedlungsgebiete von Deutschen in Rumänien. Es ist bewundernswert, wie akribisch der Autor Hinweisen auf weitere Denkmäler nachgeht und wie beharrlich er Informationen zu diesen zusammenträgt. Als Beispiel für diese Genauigkeit seien die Inschriften und Signets auf Ziegeln genannt, welche Rückschlüsse auf den Hersteller ermöglichen und die Wollmann auf etwa 20 Buchseiten zusammenträgt. Viele Ergänzungen gibt es bei Mühlen, Turmuhren und Kirchenglocken – um nur drei Beispiele zu nennen. Anschauliche Fotos, zeitgenössische Anzeigen sowie Pläne und Skizzen machen beim Durchblättern des Buches neugierig auf die in dem Band nachzulesenden Informationen. Optische Leckerbissen sind die historischen Wertpapiere, welche Band IX und X ergänzen.Das in sehr guter Qualität in der Honterus-Druckerei in Hermannstadt hergestellte Buch kann beim Verfasser Dr. Volker Wollmann, Telefon: (07063) 9345873, E-Mail: sv.wollmann@t-online.de, zum Preis von 23,55 EUR (inkl. Versand) bestellt werden.Bewundernswert ist die Schaffenskraft des Autors. Er arbeitet derzeit am zwölften Band der Reihe. Dieser soll neben weiteren Ergänzungen zu den bisherigen Bänden auch eine grundlegende Darstellung der technischen Besonderheiten am Schloss Pelesch in Sinaia beinhalten. Die an dem Kulturerbe Rumäniens Interessierten können sich auf ein weiteres exzellent dokumentiertes Buch freuen; dem Autor ist zu wünschen, dass er diesen und weitere Pläne bei guter Gesundheit umsetzen kann.

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