



22. Mai 2026

Der größte Baumstriezel der Welt beim Heimattag in Dinkelsbühl

Beim Heimattag des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, der traditionell jedes Jahr an Pfingsten stattfindet, steht am 23. Mai 2026 ein besonders süßer Höhepunkt auf dem Programm: Die ehrenamtliche Projektgruppe Haferland des Landesverbands Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. plant, den größten Baumstriezel der Welt zu backen.

Die Projektgruppe Haferland beim Baumstriezel-Probebacken am 26. April in München: Der zehn Meter lange Baumstriezel wird über den heißen Kohlen gebacken. Foto: Robert Krestel Der Heimattag ist seit 76 Jahren ein zentrales Ereignis für die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft in Deutschland. Die mittelalterliche Altstadt von Dinkelsbühl weckt bei vielen Besucherinnen und Besuchern Erinnerungen an die Städte ihrer Herkunft im Karpatenbogen und schafft so den idealen Rahmen, um zusammenzukommen, Traditionen zu pflegen und das kulturelle Erbe lebendig zu halten. Neben Konzerten, Festumzügen und Ausstellungen spielt auch das kulinarische Angebot eine besondere Rolle – allen voran der Baumstriezel.



Die Projektgruppe Haferland, unter der Leitung von Werner Kloos und Astrid Göddert, hat das ehrgeizige Vorhaben bereits mit einem Probebacken am 26. April in München getestet. Der Baumstriezel wird eine Länge von zehn Metern erreichen, über heißen Kohlen gebacken und nur an den beiden Enden abgestützt. Viele fleißige Hände werden nötig sein, um den Teig vor Ort zuzubereiten, die Welle aufzubauen und schließlich den Baumstriezel fertig zu backen. Die offizielle Fertigstellung ist für etwa 13.00 Uhr neben der Schranne, vor dem neuen Gebäude des Deutschen Hofes (ehemalige Sparkasse), geplant.



Es wird jedoch inoffiziell bereits vorher gegen 10.00 /11.00 Uhr ein erster Baumstriezel gebacken, sodass es insgesamt zwei Baumstriezel geben wird. Das Gebäck wird stückchenweise verteilt, und um Spenden wird gebeten, die zu 100 Prozent dem gemeinnützigen Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. zugute kommen. Das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck liegt im baden-württembergischen Gundelsheim am Neckar steht vor einer umfassenden Dachsanierung. Das Schloss beheimatet die wichtigsten Kultureinrichtungen der Siebenbürger Sachsen, nämlich das Siebenbürgische Museum und das Siebenbürgen-Institut mit Bibliothek und Archiv.



Die Baumstriezelbackaktion in Dinkelsbühl findet unter der Schirmherrschaft des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, statt, der das Vorhaben durch eine private Spende unterstützt. Handwerkliches Können und Tradition Die siebenbürgischen Baumstriezel, haben ihren Ursprung im Burzenland in Siebenbürgen. Das süße Gebäck entstand erst nach der Industrialisierung des Zuckers, nach dem Bau der Zuckerfabrik Brenndorf 1889. Die Zubereitung erfordert handwerkliches Geschick: Ein süßer Hefeteig wird sorgfältig geknetet, um die elastische Konsistenz zu erreichen. Nach dem Ruhen wird der Teig in lange Streifen geschnitten, spiralförmig um eine Backrolle gewickelt, mit flüssiger Butter bestrichen und mit Zucker bestreut. Über offenem Feuer oder speziellen Drehöfen gebacken, karamellisiert der Zucker zu einer knusprigen Kruste, während das Innere luftig-weich bleibt.



Die Baumstriezelbackaktion ist ein Genuss für den Gaumen und ein Erlebnis für Jung und Alt zugleich. Besonders die jungen Siebenbürger Sachsen hatten im Vorfeld der Aktion die Gelegenheit, die handwerklichen Fertigkeiten der traditionellen Herstellung direkt zu erlernen. Besucherinnen und Besucher können jeden Schritt hautnah miterleben – vom Ausrollen des Teigs über das kunstvolle Wickeln bis hin zum Backen über offenem Feuer. So wird Kultur nicht nur sichtbar, sondern auch auf köstliche Weise erfahrbar. Der Heimattag ist seit 76 Jahren ein zentrales Ereignis für die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft in Deutschland. Die mittelalterliche Altstadt von Dinkelsbühl weckt bei vielen Besucherinnen und Besuchern Erinnerungen an die Städte ihrer Herkunft im Karpatenbogen und schafft so den idealen Rahmen, um zusammenzukommen, Traditionen zu pflegen und das kulturelle Erbe lebendig zu halten. Neben Konzerten, Festumzügen und Ausstellungen spielt auch das kulinarische Angebot eine besondere Rolle – allen voran der Baumstriezel.Die Projektgruppe Haferland, unter der Leitung von Werner Kloos und Astrid Göddert, hat das ehrgeizige Vorhaben bereits mit einem Probebacken am 26. April in München getestet. Der Baumstriezel wird eine Länge von zehn Metern erreichen, über heißen Kohlen gebacken und nur an den beiden Enden abgestützt. Viele fleißige Hände werden nötig sein, um den Teig vor Ort zuzubereiten, die Welle aufzubauen und schließlich den Baumstriezel fertig zu backen. Die offizielle Fertigstellung ist für etwa 13.00 Uhr neben der Schranne, vor dem neuen Gebäude des Deutschen Hofes (ehemalige Sparkasse), geplant.Es wird jedoch inoffiziell bereits vorher gegen 10.00 /11.00 Uhr ein erster Baumstriezel gebacken, sodass es insgesamt zwei Baumstriezel geben wird. Das Gebäck wird stückchenweise verteilt, und um Spenden wird gebeten, die zu 100 Prozent dem gemeinnützigen Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. zugute kommen. Das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck liegt im baden-württembergischen Gundelsheim am Neckar steht vor einer umfassenden Dachsanierung. Das Schloss beheimatet die wichtigsten Kultureinrichtungen der Siebenbürger Sachsen, nämlich das Siebenbürgische Museum und das Siebenbürgen-Institut mit Bibliothek und Archiv.Die Baumstriezelbackaktion in Dinkelsbühl findet unter der Schirmherrschaft des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, statt, der das Vorhaben durch eine private Spende unterstützt.Die siebenbürgischen Baumstriezel, haben ihren Ursprung im Burzenland in Siebenbürgen. Das süße Gebäck entstand erst nach der Industrialisierung des Zuckers, nach dem Bau der Zuckerfabrik Brenndorf 1889. Die Zubereitung erfordert handwerkliches Geschick: Ein süßer Hefeteig wird sorgfältig geknetet, um die elastische Konsistenz zu erreichen. Nach dem Ruhen wird der Teig in lange Streifen geschnitten, spiralförmig um eine Backrolle gewickelt, mit flüssiger Butter bestrichen und mit Zucker bestreut. Über offenem Feuer oder speziellen Drehöfen gebacken, karamellisiert der Zucker zu einer knusprigen Kruste, während das Innere luftig-weich bleibt.Die Baumstriezelbackaktion ist ein Genuss für den Gaumen und ein Erlebnis für Jung und Alt zugleich. Besonders die jungen Siebenbürger Sachsen hatten im Vorfeld der Aktion die Gelegenheit, die handwerklichen Fertigkeiten der traditionellen Herstellung direkt zu erlernen. Besucherinnen und Besucher können jeden Schritt hautnah miterleben – vom Ausrollen des Teigs über das kunstvolle Wickeln bis hin zum Backen über offenem Feuer. So wird Kultur nicht nur sichtbar, sondern auch auf köstliche Weise erfahrbar.

Schlagwörter: Heimattag 2026, Dinkelsbühl, Baumstriezel, Projektgruppe Haferland

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