7. Juli 2026
Gedicht für Peter Motzan
Anton Sterbling schreibt für Peter Motzan, der heute 80 wird.
Anton Sterbling
vom hörensagen – banater gerüchte
für peter motzan
wir hören, wir hören vom hören sagen: sieben,
hören wir vom sagen: sieben, sieben, sieben
bürgen, siebenbürgen hören wir,
hören wir sagen, hören wir,
vom hörensagen
nach sieben, nach sieben, nach sieben
bürgen, hören wir, nach siebenbürgen,
hören wir, sieben, sieben gedichte tragen,
vom hören sagen, vom hörensagen, hören wir
sieben gedichte, sieben gedichte tragen
an sieben, sieben, sieben, an sieben
bürgen, an siebenbürgen
sieben, sieben, sieben kritiken wagen,
vom hören, vom hören sagen, vom hörensagen,
an sieben, sieben, sieben gedichten, sieben,
sieben, sieben kritiken ertragen.
vom hörensagen – banater gerüchte
für peter motzan
wir hören, wir hören vom hören sagen: sieben,
hören wir vom sagen: sieben, sieben, sieben
bürgen, siebenbürgen hören wir,
hören wir sagen, hören wir,
vom hörensagen
nach sieben, nach sieben, nach sieben
bürgen, hören wir, nach siebenbürgen,
hören wir, sieben, sieben gedichte tragen,
vom hören sagen, vom hörensagen, hören wir
sieben gedichte, sieben gedichte tragen
an sieben, sieben, sieben, an sieben
bürgen, an siebenbürgen
sieben, sieben, sieben kritiken wagen,
vom hören, vom hören sagen, vom hörensagen,
an sieben, sieben, sieben gedichten, sieben,
sieben, sieben kritiken ertragen.
Schlagwörter: Motzan, Gedicht, Sterbling
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.