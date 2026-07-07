7. Juli 2026

Gedicht für Peter Motzan

Anton Sterbling schreibt für Peter Motzan, der heute 80 wird.
Anton Sterbling

vom hörensagen – banater gerüchte
für peter motzan

wir hören, wir hören vom hören sagen: sieben,
hören wir vom sagen: sieben, sieben, sieben
bürgen, siebenbürgen hören wir,
hören wir sagen, hören wir,
vom hörensagen

nach sieben, nach sieben, nach sieben
bürgen, hören wir, nach siebenbürgen,
hören wir, sieben, sieben gedichte tragen,
vom hören sagen, vom hörensagen, hören wir
sieben gedichte, sieben gedichte tragen

an sieben, sieben, sieben, an sieben
bürgen, an siebenbürgen
sieben, sieben, sieben kritiken wagen,
vom hören, vom hören sagen, vom hörensagen,
an sieben, sieben, sieben gedichten, sieben,
sieben, sieben kritiken ertragen.

Schlagwörter: Motzan, Gedicht, Sterbling

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