



7. Juli 2026

Festveranstaltung zum 80. Geburtstag von Peter Motzan

Wenn ein Protagonist der deutschen Literatur Rumäniens seinen runden Geburtstag feiert, gebührt ihm ein ganz besonderes Geschenk. Peter Motzan, gebürtiger Hermannstädter, seines Zeichens u.a. Literaturkritiker, Übersetzer und Herausgeber wird am 7. Juli 80 Jahre alt. Zu diesem Anlass veranstaltet das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. ein Symposium mit zahlreichen Gästen und Wegbegleitern Motzans. Die Veranstaltung findet am 25. Juli im Haus des Deutschen Ostens in München statt. Beginn ist um 10.00 Uhr bei freiem Eintritt.

Peter Motzan, 2012. Foto: Traian Pop Der besondere Glanz dieser Feierstunde geht selbstredend von dem Geehrten, aber nicht zuletzt auch von den Ehrenden aus. In den Kranz der Gratulanten reihen sich namhafte Literaten und Kulturschaffende unserer Zeit aus der Sphäre der rumäniendeutschen Literatur: Georg Aescht, Waldemar Fromm, Anneli Ute Gabany, Ion Pop, Traian Pop, Horst Samson, Hans-Werner Schuster, Éva Seiler-Iszlai, Thomas Seiler, Stefan Sienerth, Anton Sterbling, Kurt Thomas Ziegler.



Ideengeber und Initiator dieser Veranstaltung ist der kürzlich verstorbene Hellmut Seiler. Als langjähriger Weggefährte und Freund war es ihm ein Herzensanliegen, Peter Motzan zu seinem runden Geburtstag mit einer Veranstaltung zu ehren. Durch den viel zu frühen Tod bleibt es Seiler nun leider verwehrt, seine Glückwünsche persönlich zu überbringen. Seine Frau, Éva Seiler-Iszlai, wird stellvertretend anwesend sein. Den musikalischen Rahmen gestaltet sein Sohn, Thomas Seiler.



Peter Motzan hat sich in weiten Fachkreisen des In- und Auslandes bekannt gemacht und bereichert die Kulturwelt mit zahlreichen einschlägigen Aufsätzen, als Herausgeber und Mitherausgeber namhafter Publikationen und mit seinem jahrzehntelangen hervorragenden wissenschaftlichen und literarischen Wirken. Nach Beendigung seines Studiums der Philologie an der Babeş-Bolyai-Universität in Klausenburg war er Hochschulassistent und Dozent an der Universität Klausenburg, 1980 promovierte er an der Universität Bukarest mit der Arbeit „Die rumäniendeutsche Literatur nach 1944“ und nach seiner Ausreise nach Deutschland war er als Vertretungsprofessor an der Universität Marburg, wissenschaftlicher Mitarbeiter – von 2006 bis 2011 stellvertretender Direktor – des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) und Lehrbeauftragter der Universität München tätig.



Zu der Reihe der Auszeichnungen, die Peter Motzan bisher erhalten hat, zählen unter anderem die Verleihung der Ehrenprofessur 2003 von seiner Alma Mater in Klausenburg. 2011 wurde er mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis im Bereich Germanistik geehrt. Dieser würdigt herausragende Leistungen für Siebenbürgen oder die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen.



Das sich hier abzeichnende Porträt Motzans wird während des Symposiums abgerundet durch die Beiträge seiner Weggefährten und Kollegen aus dem Netzwerk der rumäniendeutschen Literatur, in das er nach wie vor fest eingebettet ist. Die Gäste erhalten vertiefende Einsichten in ein komplexes Persönlichkeitsprofil wie auch in die Beweggründe seines Handelns und Schreibens. Der besondere Glanz dieser Feierstunde geht selbstredend von dem Geehrten, aber nicht zuletzt auch von den Ehrenden aus. In den Kranz der Gratulanten reihen sich namhafte Literaten und Kulturschaffende unserer Zeit aus der Sphäre der rumäniendeutschen Literatur: Georg Aescht, Waldemar Fromm, Anneli Ute Gabany, Ion Pop, Traian Pop, Horst Samson, Hans-Werner Schuster, Éva Seiler-Iszlai, Thomas Seiler, Stefan Sienerth, Anton Sterbling, Kurt Thomas Ziegler.Ideengeber und Initiator dieser Veranstaltung ist der kürzlich verstorbene Hellmut Seiler. Als langjähriger Weggefährte und Freund war es ihm ein Herzensanliegen, Peter Motzan zu seinem runden Geburtstag mit einer Veranstaltung zu ehren. Durch den viel zu frühen Tod bleibt es Seiler nun leider verwehrt, seine Glückwünsche persönlich zu überbringen. Seine Frau, Éva Seiler-Iszlai, wird stellvertretend anwesend sein. Den musikalischen Rahmen gestaltet sein Sohn, Thomas Seiler.Peter Motzan hat sich in weiten Fachkreisen des In- und Auslandes bekannt gemacht und bereichert die Kulturwelt mit zahlreichen einschlägigen Aufsätzen, als Herausgeber und Mitherausgeber namhafter Publikationen und mit seinem jahrzehntelangen hervorragenden wissenschaftlichen und literarischen Wirken. Nach Beendigung seines Studiums der Philologie an der Babeş-Bolyai-Universität in Klausenburg war er Hochschulassistent und Dozent an der Universität Klausenburg, 1980 promovierte er an der Universität Bukarest mit der Arbeit „Die rumäniendeutsche Literatur nach 1944“ und nach seiner Ausreise nach Deutschland war er als Vertretungsprofessor an der Universität Marburg, wissenschaftlicher Mitarbeiter – von 2006 bis 2011 stellvertretender Direktor – des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) und Lehrbeauftragter der Universität München tätig.Zu der Reihe der Auszeichnungen, die Peter Motzan bisher erhalten hat, zählen unter anderem die Verleihung der Ehrenprofessur 2003 von seiner Alma Mater in Klausenburg. 2011 wurde er mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis im Bereich Germanistik geehrt. Dieser würdigt herausragende Leistungen für Siebenbürgen oder die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen.Das sich hier abzeichnende Porträt Motzans wird während des Symposiums abgerundet durch die Beiträge seiner Weggefährten und Kollegen aus dem Netzwerk der rumäniendeutschen Literatur, in das er nach wie vor fest eingebettet ist. Die Gäste erhalten vertiefende Einsichten in ein komplexes Persönlichkeitsprofil wie auch in die Beweggründe seines Handelns und Schreibens. K. A.

Schlagwörter: Motzan, Geburtstag, Symposium

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