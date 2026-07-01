Gedicht von Hellmut Seiler

Hellmut Seilers Gedicht „take it or leave it“ erschien erstmals 1980 in der Anthologie „die bewegung der antillen unter der schädeldecke“, hrsg. von Walter Fromm.

Faksimile des Gedichtanfangs in der Anthologie „die bewegung der antillen unter der schädeldecke“

was du jetzt vor dir siehst nimmt seinen anfang.es hat nichts mit dir gemein. die erektion derpappeln findet hier nicht statt ebensowenig wieder grüne mond oder apfel im violetten himmelacht uhr früh oder die schnapsfahnen der pendlerdarunter. was du jetzt vor dir siehst hat nichtsmit der planerfüllung zu tun und dein chef schimpftdich nicht aus. es kann dich etwas angehn und dukannst dich wegwenden. du brauchst keine angst zuhaben. vergebens schaust du dich nach etwas essbarem um.die lern- produktions- und scheidungsprozesse werdennicht immer komplizierter. du kannst hier nicht rauchenund es gibt kein freibier und keine freizeit. schlaglöcher kommen keine vor oder schlagworte oder andretotschläger. gitarre spielen kannst du hier auch nichtlernen. es ist keine rede vom beilegen irgendwelcherzwischenstaatlicher konflikte. wo du dies jetzt vor dirhast kannst du nicht einfach abhaun oder witze reißenoder sonst was unvernünftiges tun. alles ist erlaubt undmit seiner frau schlafen kannst du auch nicht. w. benjaminfehlt die befreiung der vernunft von ihrem hass auf sichselbst ästhetik als strategie zu verwirklichung derwünsche und die andern großen begriffe. ihre deckung findestdu nicht. was du vor dir siehst hat keine entsprechungim kaderwelsch. es tut dir keineswegs leid darum. das wortbrauchst du nicht zu ergreifen wenn du von dem was dujetzt vor dir siehst nichts begreifst. wo du jetzt draufstehst oder gehst ist ein freilichtmuseum mit freiemeintritt wo du eines der exponate bist oder eine winzigeeisscholle bei besten wetteraussichten. hören und sehenmuss dir nicht vergehn nicht mal den verstand brauchst duzu verliern schweigegeld anzunehmen auf eine prämie zuwarten oder den samstagabend. was du jetzt vor dir siehstkriegt einer sobald wieder aber auch nicht fertig. es spieltdeine gefühle auch nicht weiter herunter und richtet gliedernicht auf macht keine versprechungen und hält keine ausreden parat. es in allen einzelheiten beim namen nennenrichtet es zugrunde. die arbeitsstunden brauchst du nichteinzuhalten dir den tag verscheißen an jemand kritik übenoder an jemand glauben, es überfliegt in seinen einzelheitenwie aasgeier das leichenfeld deiner abgestandenen hoffnungenund sieht einem stellenweise unblutigen nervenkrieg nichtunähnlich. du brauchst nicht gleich zuzustimmen und dich indeiner fremdheit zu vervollkommnen, trübe aussichten brauchendich nicht zu klaren entscheidungen zu bringen oder um diegeduld. unterdrückter zorn nicht in ohnmächtige wut auszuartenbesoffenheit in fröhlichkeit selbstkontrolle in schmerz odererinnerungslücken in ein weltbild, es steht dir frei anderenden spiegel vorzuhalten oder ihn zu zertrümmern. wo du diesjetzt vor dir hast sitzt du in keinem großartigen beatkellerund hörst inagadadavida kannst auch ch. kukowski vergessenoder vivaldi oder rudi deutschke nach seiner letzten duschein amsterdam. stehst du an keinem fenster bist auch noch nichtweg vom fenster. vorläufig holt dich keiner. im moment ist auchalles klar und in ordnung. was du jetzt vor dir siehst befreitdich keineswegs und setzt dir keine grenzen macht dich nichtfroher oder unglücklicher als du schon bist. deine besserenerfahrungen stellen sich nicht als täuschungen heraus. gleichbleibt sich ob du dich der kunst verschreibst ohne welchezu machen oder ob du welche machst ohne dich ihr zu verschriebenzu haben. aus der realität der gegenwart fällst du in diefiktion zukunft die eine erfindung der vergangenheit ist.was du jetzt vor dir siehst läßt dir keine ruh und dich auch garnichts gutes erwarten. dabei brauchst du dich keineswegs aufalles gefasst machen, du hast deine fragen und die antwortendie du nicht erwartest in dem was du jetzt rundum laut tönen hörst.da gibt es dich gar nicht und du machst dir nichts draus. was dujetzt vor dir siehst lässt keine zweifel oder solidarität oder zuversicht oder schwarzseherei aufkommen. was du jetzt vor dir siehst erspartdir keine zweifel oder solidarität oder zuversicht oder schwarzsehereies bringt keinen auf trab oder auf den hund. du trägst keine jeansund keine verantwortung. heuchelst keine begeisterung und meuchelstkeinen. vertraust den eigenen worten nicht nimmst sie auch nichtzurück. bist kein fußgänger mehr oder parteigänger oder blindgänger.verlierst keinerlei wertmaßstäbe fällst nicht der verzweiflung anheimoder dem suff oder irgendeinem sittenkodex zum opfer. blöde fressenregen dich nicht auf. in dem was du jetzt vor dir hast bleiben siesich gleich. du brauchst nicht reinzufetzen und dir dabei was vorzumachen. die neuere geschichte aufzuarbeiten ohne davon überzeugtzu sein das sei mehr als das aufstreifen einer vorhaut. in dem wasdu jetzt vor dir siehst hast du deinen platz nicht. deine zelteschlägst du darin nicht auf oder deine augen und dein wasser nichtab. brauchst keinem die füße zu waschen nicht hinterfotzig zu seinoder unmäßig dreck zu fressen. du bist kein sozialer alleskleberdie lichtrechnung zu bezahlen erübrigt sich wo du die jetzt vordir hast drehst du eben die gebrandmarkten väter deiner gedankenauch nicht auf sparflamme bist also kein energiesparer so gesehn.jede anstrengung löst sich in wohlgefallen auf diverse arten vonhunger beschreibt nur wer sie nie so richtig verspürt hat. natürlichhast du keinerlei hunger inmitten einer landschaft von verneinungen.nicht nackt oder hilflos stehst du da und kannst auch nicht anders.nicht aufgeben und auch nicht weitermachen bist kein spaßvogel undauch nicht allein oder du selber. ein virtuose des überlebens bist duebensowenig wie eine nullität. kannst dich auch nicht einfach hinsetzenund nachdenken. den gnadenstoß brauchst du nicht extra zu erwarten.in dem was du jetzt so vor dir hast kannst du keinesfalls sichergehndein leben renke von selber sich ein. es hat dir rein gar nichts vorauses gibt keine lösungen und hat schon vor geraumer weile seinen anfanggenommen …