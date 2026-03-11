



11. März 2026

Närrische Karnevalsfeier in Köln

Während der sogenannten Fünften Jahreszeit steht das Rheinland Kopf – und die hier lebenden Siebenbürger Sachsen machen mit. Karneval oder Fasching hatten bereits in Siebenbürgen lange Tradition und gehören somit zu jenen Brauchtumsveranstaltungen, die die Kreisgruppe Köln ohne Anpassungsschwierigkeiten mit den Rheinländern teilt.

Originelle Kostüme bei der Karnevalsfeier der Kreisgruppe Köln. Foto: Emil Sta˘nescu Aufmerksamkeit erregt die Karnevalsfeier der KG Köln bei so manchem interessierten Hiesigen allein schon durch die Abkürzung „KG“ wie „Kreisgruppe“, denn „KG“ steht in Köln seit Jahrhunderten für „Karnevalsgesellschaft“. Verwechslung eingeschlossen. Kurz vor Beginn des Straßenkarnevals, der letzten Phase der närrischen Zeit – auch Session genannt –, lud der Vorstand zur Karnevalsfeier ins Vereinshaus der Kreisgruppe nach Köln-Vogelsang. Es wurde eine ausgelassene Sause mit gutgelaunten Menschen in tollen Kostümen, mit Tanz- und Schunkelmusik, Polonaisen und Karawanen. Gekommen waren nicht nur Siebenbürger Sachsen, sondern auch einige Banater Schwaben, Rumänen und Ur-Kölsche.



In seiner Begrüßung zeigte sich der Kreisgruppenvorsitzende Harald Eiwen erfreut darüber, dass die Veranstaltungen der Siebenbürger Sachsen in Köln zunehmend auch „andere“ anziehen: „Wie Köln für seine Weltoffenheit bekannt ist, so sind wir Sachsen es auch. Seid alle herzlich willkommen!“



Ein Höhepunkt der Feier war die Prämierung des schönsten Kostüms. Ausgelobt worden war freier Eintritt zum nächsten Sommerfest und eine Flasche guten Frankenweins. Wie passend, dass „Rotkäppchen“ Hanna Jung-Boldan seinen Zieker schon dabei hatte, um den Sieg im wahrsten Wortsinne davonzutragen.



Um 24.00 Uhr ging ein Tuscheln und Raunen durch die Gäste, gefolgt von einem spontanen Ständchen auf Deutsch und Rumänisch: Der Geburtstag der stellvertretenden Kreisgruppenvorsitzenden Aspazia Schuster war soeben angebrochen! Das wollte nun auch noch gefeiert werden.



