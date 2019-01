2 • H. Binder schrieb am 23.01.2019, 11:17 Uhr:

Es ist sehr interessant auf 670 Seiten die Lebensgeschichte des eigenen Bruders zu lesen, die einem viele, auch eigene Erlebnisse wieder in Erinnerung bringt. Leider wird in dem Buch in selbst darstellerischer Manier und narzisstischer Immunität Fiktionales und Realität so miteinander vermischt, dass es dem Leser Schwierigkeiten bereitet zwischen Wahrheit und enthemmter Phantasie zu unterscheiden. Viele seiner oft phantasiereichen Passagen sind mir leider nicht bekannt. Dazu gehört vor allem die Story über die Leiche im Schnee, wie auch die Episode mit dem russischen Oberst, die es in dieser Form nicht gegeben hat. Völlig daneben ist die Schilderung über unseren Vater, der angeblich seine kranke Frau und drei minderjährige Kinder verlassen hat um begeistert in den Krieg zu ziehen. Das ist nicht nur töricht, sondern grenzt an Diffamierung, denn so etwas hätte unser Vaters nie getan. Was mein Bruder mit diesem Schwachsinn erreichen will ist mir völlig rätselhaft. Aus falsch verstandenem Stolz vermeidet mein Bruder die Ermordung unseres fahnenflüchtigen Vaters durch deutsche Soldaten zu erwähnen, stattdessen zieht er es vor, unseren Vater zu verleumden. Schade!



Beitrag am 23.01.2019, 11:17 Uhr von H. Binder geändert.