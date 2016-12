Kommentare zum Artikel

1 • bankban schrieb am 27.12.2016, 23:01 Uhr:

"Nach der gescheiterten ungarischen Revolution von 1956 " ... wieso "Revolution"? Nirgends in der mir bekannten Forschungsliteratur wird 1956 als Revolution bezeichnet.



"Zu stark war das Misstrauen gegenüber dem Staat, der sie jahrzehntelang geknechtet, viele von ihnen aus Profitgier und vermeintlicher außenpolitischer Vorteile wegen verkauft hatte. Zu gering war die Hoffnung auf den danach tatsächlich eingetretenen Wandel." Man mag und darf ruhigen Gewissens auf die Magyarisierungspolitik Ungarns Ende des 19. Jahrhunderts schimpfen. Völlig zurecht. Zu bedenken und zu beachten ist hierbei freilich, dass es den Sachsen in Ungarn 800 Jahre lang erlaubt und gelungen war, ihr Sachsen- und Deutschtum zu bewahren. Nach 80 Jahren Rumänien hatten sie aber die Nase voll vom Land. Diese Zahlen muss man einfach sich mal vergegenwärtigen, wenn und falls man historische Urteile fällt.



"Das so oft prognostizierte „finis Saxoniae“ ist nicht eingetreten, die siebenbürgisch-sächsische Eigenart und Tradition bleibt, in gewandelter und sich stetig wandelnder Form, erhalten. Wie lange noch? Das kann man nach den Erfahrungen des letzten Jahrhunderts, von zwei Weltkriegen und zwei Diktaturen, nicht sagen. Aber dass die Demokratie gerade angesichts der speziellen Erfahrungen der Siebenbürger Sachsen stets eine Chance hat, ist nicht zu bestreiten."



Den letzten Satz und dessen Zusammenhang mit den vorhergehenden habe ich nicht verstanden. Wieso ist das so eine große Sache, dass die Demokratie bei den Sachsen eine Chance hat? Und worauf hat sie eine Chance? Und wie trägt das dazu bei, dass das finis saxoniae als Prophezeiung nicht eintrifft?