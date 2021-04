Eine sehr zutreffende Beschreibung einer Zerreisprobe der Siebenbürger Gemeinschaft. Es gab keine Gewinner. Die Standhaften sind alt, sterben aus. Die Jugend ist zu aufgeklärt, um ins politisch chaotische Land zurückzukehren, wo, trotz aller kleinen Erfolge, die alten Strukturen regieren. Was tun? Was man privat kann, gelegentlich heimfahren, als Zweitmitglied seine alte Kirche unterstützen, spenden. Wir haben, als Volk, Siebenbürgen aufgegeben, wie die Schnecken ihr Haus. Was danach passiert, ist nicht mehr in unserer Macht.