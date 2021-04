Gibt es eine Erklärung dafür, wieso der deutsche Titel "Gott weiß mich hier" lautet, während der rumänische Titel "Dumnezeu ma vrea aici" also "Gott will mich hier" lautet?

Erklärung? Meine Vermutung: in der Buchvorstellung steht ja: "Aus dem Rumänischen übersetzt von Edith Konradt und überarbeitet von Eginald Schlattner" - d.h. nach der Übersetzung ins Deutsche nochmal von Herrn Schlattner selbst überarbeitet - vielleicht wollte er das dann doch nicht so deutlich sagen. Nur gerade am Titel eine derartige Abweichung? Eine schwächere Nuancierung gerade am Willen Gottes? Aber vielleicht meldet er sich ja selbst noch zu Wort...?