1 • Äschilos schrieb am 28.06.2021, 10:11 Uhr:

Schade dass Dipl.-Ing. Dieter Knopp in diesem Artikel nicht erwähnt wird. Nach seinem erfolgreichen Maschinenbau-Studium in Kronstadt war er auch in der LKW-Fabrik tätig, nach seiner Ausreise wurde er sogar Betriebsleiter einer japanischen Firma, die ihren Sitz in Nürnberg hatte.