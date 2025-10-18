



18. Oktober 2025

Kunstausstellung von Sunny Copony in Egling a. d. Paar

Die Kronstädterin Sunny Copony stellt im Oktober unter dem Titel „Art Cycling – Objekte und Bilder“ ihre neueren Arbeiten aus. Die Kunstausstellung findet wieder im Rathaus von Egling an der Paar, ihrem neuen Heimatort, statt.

Sunny Copony: „Teil des Teams“ Vor acht Jahren, im Oktober 2017, hat die Künstlerin die Ausstellung „Bäume“ im Eglinger Rathaus gezeigt. Nach verschiedenen Ausstellungen in München, Ismaning und Karlsfeld stellt diese zweite Eglinger Ausstellung nun Objekte und Bilder vor, die ab 2018 entstanden sind.



Art Cycling – Sie werden in der Ausstellung keine Radfahrer finden; angelehnt an „Up- Cycling“ gibt der Name einen Hinweis auf die Materialien, die kunstvoll veredelt wurden. Die Objekte sind teils klein und filigran, teils relativ groß. Zur Gestaltung wurden verschiedenste Werkstoffe und Techniken eingesetzt. Sie werden überrascht sein, was alles aus vermeintlich Wertlosem geschaffen werden kann!



Die Bilder zeigen etwas verfremdete Realität, z. B. „Häuserwald“ oder „Textbaum“, abstrakte Spielereien, z. B. „Blau-grüne Tropfen“, oder eine nicht immer offensichtliche Nachricht für die Betrachtenden, z. B. „Sackgasse“, „Glaube“ oder „Metropole“.



Sie können die Ausstellung im Sitzungssaal des Rathauses, Hauptstraße 31, 86492 Egling a. d. Paar, vom 17. Oktober bis 2. November, Montag bis Donnerstag 8.00-11.30 Uhr und Donnerstag 15.00-18.00 Uhr sowie nach Vereinbarung besuchen; Anmeldung unter Telefon: (01 73) 3 06 74 71. Beachten Sie bitte, dass der Sitzungssaal im 1. Stock nicht barrierefrei zugänglich ist.



Werner Schobel

