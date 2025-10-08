



8. Oktober 2025

Honterusfest in Pfaffenhofen

Sonntagmorgen am 6. Juli um 10.00 Uhr in Pfaffenhofen an der Ilm. Aus allen Richtungen Deutschlands und manche auch von weiter weg strömen Menschen zum Waldspielplatz Hettenhausen auf das Gelände des MTV Pfaffenhofen. Dieses Jahr war der Besucherstrom etwas langsamer, manche Besucher sind schon in ein Alter gekommen, in dem man etwas langsamer wird. Daher wurde die Quellenrede statt um 11.00 Uhr erst um 11.30 Uhr gehalten.

Heinz Fleps bei der Quellenrede am 6. Juli in Pfaffenhofen an der Ilm. Foto: Detlef Schuller Dieses Jahr hielt sie Heinz Fleps, der, obwohl kein Kronstädter, wie er selber betonte, zwölf Jahre am Honteruslyzeum verbracht habe (acht Jahre als Schüler und vier Jahre als Professor, davon eines als stellvertretender Direktor). Seine Rede wurde begeistert vom Publikum aufgenommen und mit langanhaltendem Applaus belohnt.



Zur Geschichte des Honterusfestes: Das erste Honterusfest fand 1845 in Kronstadt statt. Nachdem viele ausgewanderte Honterianer dieses Fest vermisst haben und es in der alten Heimat verboten wurde oder nicht mehr stattfand, entschied sich 1959 eine kleine Gruppe, es in Lechbruck stattfinden zu lassen. Seit 1967 findet es alle zwei Jahre in Pfaffenhofen an der Ilm statt. Helmut Reiter, der 1. Vorstand des MTV, erteilte die Erlaubnis, das Fest hier abzuhalten.



Die Besucherzahlen steigerten sich zunächst: 1991 fand das Fest mit den meisten Besuchern (in Deutschland) statt, ca. 4.000. Später wurden es weniger, 2005 waren es 900, zehn Jahre später nur noch 550, beim ersten Fest nach der Corona-Epidemie kamen schon wieder 400. 2025 waren es leider nur 250 Besucher. Angesichts der vielen Helfer, die das Fest schon weit im Voraus planen und Tage vorher und danach auf- und abbauen, und dies alles ehrenamtlich, ist dies schade. Es wäre wünschenswert, wenn sich in zwei Jahren Mitfahrgemeinschaften bilden würden, um auch ältere Besucher wieder mitzubringen. Manche wären gerne gekommen, hatten aber leider niemanden, um mitzufahren. Dabei war das Wetter wunderbar, weder Regen noch große Hitze, die gute Verpflegung mit Mici und danach der leckere Baumstriezel von Annerose Kloos sowie ein kühles Bier machten den Besuch lohnenswert. Aber am schönsten war das Beisammensein mit alten Freunden und Bekannten aus Kronstadt und dem Burzenland. Es gab viele glückliche ­Gesichter, und es wurden viele Erinnerungen aufgefrischt. Das Orga-Team des Honterusfestes Foto: Elke Fleps Die Neue Kronstädter Zeitung war auch präsent und warb darum Abonnements abzuschließen. Das Orga-Team des Honterusfestes plant schon das nächste Fest für den ersten Julisonntag in zwei Jahren, dem 4. Juli 2027, und dann sollten die Besucherzahlen hoffentlich höher sein. Kommt vorbei! Dieses Jahr hielt sie Heinz Fleps, der, obwohl kein Kronstädter, wie er selber betonte, zwölf Jahre am Honteruslyzeum verbracht habe (acht Jahre als Schüler und vier Jahre als Professor, davon eines als stellvertretender Direktor). Seine Rede wurde begeistert vom Publikum aufgenommen und mit langanhaltendem Applaus belohnt.Zur Geschichte des Honterusfestes: Das erste Honterusfest fand 1845 in Kronstadt statt. Nachdem viele ausgewanderte Honterianer dieses Fest vermisst haben und es in der alten Heimat verboten wurde oder nicht mehr stattfand, entschied sich 1959 eine kleine Gruppe, es in Lechbruck stattfinden zu lassen. Seit 1967 findet es alle zwei Jahre in Pfaffenhofen an der Ilm statt. Helmut Reiter, der 1. Vorstand des MTV, erteilte die Erlaubnis, das Fest hier abzuhalten.Die Besucherzahlen steigerten sich zunächst: 1991 fand das Fest mit den meisten Besuchern (in Deutschland) statt, ca. 4.000. Später wurden es weniger, 2005 waren es 900, zehn Jahre später nur noch 550, beim ersten Fest nach der Corona-Epidemie kamen schon wieder 400. 2025 waren es leider nur 250 Besucher. Angesichts der vielen Helfer, die das Fest schon weit im Voraus planen und Tage vorher und danach auf- und abbauen, und dies alles ehrenamtlich, ist dies schade. Es wäre wünschenswert, wenn sich in zwei Jahren Mitfahrgemeinschaften bilden würden, um auch ältere Besucher wieder mitzubringen. Manche wären gerne gekommen, hatten aber leider niemanden, um mitzufahren. Dabei war das Wetter wunderbar, weder Regen noch große Hitze, die gute Verpflegung mit Mici und danach der leckere Baumstriezel von Annerose Kloos sowie ein kühles Bier machten den Besuch lohnenswert. Aber am schönsten war das Beisammensein mit alten Freunden und Bekannten aus Kronstadt und dem Burzenland. Es gab viele glückliche ­Gesichter, und es wurden viele Erinnerungen aufgefrischt.Die Neue Kronstädter Zeitung war auch präsent und warb darum Abonnements abzuschließen. Das Orga-Team des Honterusfestes plant schon das nächste Fest für den ersten Julisonntag in zwei Jahren, dem 4. Juli 2027, und dann sollten die Besucherzahlen hoffentlich höher sein. Kommt vorbei! Detlef Schuller

Schlagwörter: Kronstadt, Honterusfest

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.